Tenho dinheiro para investir. Em quê? Onde? E como?

Nunca se falou tanto em investir. "Nunca". Dita assim dá para perceber que esta afirmação, por si só, decorre de um "problema" geracional. Claro que já se falou em investir como hoje. Tal como já houve tempos de crise na habitação com taxas de juro até superiores às que temos atualmente. "Nunca se falou tanto em investir, nos últimos anos, como em 2023" é mais apropriado. Todos os dias vemos notícias que nos falam de investimento, como uma opção para obter maior retorno das poupanças. E há bancos bem preparados para ter esta "conversa".

Numa percentagem maior ou menor, toda a gente sabe poupar. Somos ensinados sobre o termo desde tenra idade. Poupar para comprar uma peça de roupa. Poupar para um telemóvel novo. Poupar para viajar. Poupar para comprar carro. Poupar para adquirir a primeira casa. Poupar faz parte do léxico, do vocabulário de literacia financeira – que em Portugal, diga-se, infelizmente, não é muito usual.

E investir? A palavra está lá, sabemos identificá-la, conhecemos o significado, mas alguma vez o fizemos? Talvez responda que sim, talvez responda que não. Se nos está a ler, pode nunca ter investido, pode ter interesse em fazê-lo e não saber bem por onde começar, pode já o fazer, mas querer "reformular" ou alargar a carteira de ativos. E, por isso, sem mais demoras, vamos a isso.

Há várias formas de investir, mas antes de fazer escolhas e decidir, há que considerar, primeiro, o perfil de investidor, assim como os objetivos e o horizonte temporal de investimento pretendido ou a perspetiva de necessidade de disponibilidade do dinheiro (por exemplo, para comprar casa ou, apenas mais tarde, para complemento da reforma). Há ainda dois fatores importantes na equação: a tolerância ao risco acompanhada do potencial retorno que deseja – estes dois pontos estão ligados, já que quando maior foi o retorno potencial desejado, maior deverá ser a tolerância ao risco.

E, agora, pergunta: mas como é que eu sei se é ou não o investimento certo para mim? No site do novobanco pode, por exemplo, escolher um objetivo e descobrir os produtos de poupança e investimento mais adequados. Existem produtos para todos os tipos de clientes, para aplicar em diferentes fases da vida e que servem diferentes objetivos.

Se pretender uma proposta de investimento totalmente personalizada, o novobanco tem também à disposição um serviço de consultoria para o investimento que, com o apoio do seu gestor, permite chegar a uma proposta de investimento feita totalmente à sua medida.

A convite do novobanco, fomos conhecer o serviço de consultoria para o investimento e isto foi o que ficámos a saber. Estamos aqui para lhe contar esta experiência.

O que tem de fazer para ter acesso ao serviço de consultoria?

Primeiro, responder ou atualizar o Questionário de Perfil de Investidor, disponível para clientes novobanco, na app ou site. Este questionário é a base para a proposta que vai ser desenvolvida. Depois, terá de se dirigir a um balcão novobanco se for cliente com gestor dedicado.

Em que se baseia a proposta que lhe vai ser apresentada?

Com base na sua experiência, nos riscos que está disposto a correr, nos objetivos para os investimentos e, muito importante, na solidez financeira, a plataforma novobanco desenha uma proposta à medida. Esta será a proposta de investimento que o novobanco considera como a que melhor responde às suas necessidades e ao perfil de investidor. Pode, em conjunto com o gestor novobanco, fazer ajustes, questionar, analisar.

O que vai receber?

Uma proposta de investimento personalizada que, além de ter em consideração o seu perfil, tem em conta o atual contexto de mercado, as perspetivas do novobanco, os limites que são considerados como as melhores práticas na construção de portefólios e as suas preferências de sustentabilidade. A ideia é que tenha na sua posse uma carteira exclusiva com produtos de investimento adequados ao seu perfil e alocação de ativos de forma potencialmente mais rentável – com diversificação de ativos para redução do risco total da carteira.

Quais são as vantagens de um serviço de consultoria como este?

Falamos até agora de diferentes formas de investimento e oferta alargada novobanco, o que pode representar um overload de informação, sobretudo para aqueles que nunca investiram. Um serviço de consultoria para o investimento como este abre portas à democratização do investimento, torna a ideia de "começar a investir" acessível a todos, independentemente da experiência e ajuda aqueles que têm interesse em investir em encontrar a solução mais adequada às suas preferências de investimento e sustentabilidade.

O serviço é também útil para quem já tem investimentos e está à procura de reavaliar a carteira de ativos ou analisar se os investimentos feitos anteriormente são os indicados para o cliente no contexto atual do mercado, tendo em conta as perspetivas do banco e os objetivos do investidor.

Tudo isto com o apoio dos especialistas que acompanham desenvolvimentos, oportunidades e riscos no mercado e nos produtos financeiros, transpondo esse conhecimento para uma proposta de investimento.

Este é um serviço que o apoia a tomar decisões financeiras para o ajudar a alcançar os objetivos da forma mais eficaz, sejam objetivos pessoais, para os filhos e netos, para a reforma, para um projeto ou até mesmo para ter capital para investir noutros ativos.