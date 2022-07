Termas de S. Pedro do Sul: Cuidar do Corpo e do Espírito

As principais termas de Portugal situam-se no território das Montanhas Mágicas® e contam mais de dois mil anos de história. Renascidas na oferta e qualidade dos serviços e nas requintadas instalações, oferecem uma ampla gama de tratamentos e rituais que beneficiam a saúde física e mental, além de promoverem benefícios estéticos. Agora, imagine aliar a esta experiência toda uma miríade de atividades desportivas e culturais, bem como um cenário de sonho feito de paisagens naturais, e desengane-se se pensa que as termas não são "cool". É caso para dizer: pela sua saúde, visite as Termas de São Pedro do Sul.

Uma riqueza que vem de longe

Com uma vocação milenar para o termalismo de saúde, as Termas de São Pedro do Sul começaram a ser exploradas no período de domínio romano e foram destino de eleição de muitos dos nossos reis, como D. Afonso Henriques, D. Manuel I e a Rainha D. Amélia. As reconhecidas propriedades curativas da sua água termal sulfúrea - que emerge naturalmente à superfície a uma temperatura de 68,7 ºC, é pouco mineralizada e tem um pH de 8,89 - são o "segredo" que atravessou o tempo. Única nas suas virtudes e bacteriologicamente pura, tem a mesma composição físico-química há milhares de anos.

Hoje, estas termas são muito mais do que "meras" termas. Numa época em que os tratamentos à base de produtos naturais e os conceitos de saúde e bem-estar veem o seu protagonismo aumentar, a utilização de águas mineromedicinais representa não só uma alternativa segura e eficaz para quem pretende diminuir o consumo de medicamentos e produtos químicos, como também um oásis de relaxamento para todos aqueles que desejam cuidar do corpo e do espírito.

Abertas durante todo o ano, dispõem de dois balneários termais - Rainha D. Amélia e D. Afonso Henriques - que dão resposta a diferentes necessidades: termalismo terapêutico, fisioterapia e bem-estar termal. Descubra aqui o muito que tem para usufruir.

• Termalismo terapêutico

A equação para aliviar a dor e tratar afeções crónicas é perfeita: aos tratamentos para várias doenças das vias respiratórias e do foro musculoesquelético e reumatismal soma-se o acompanhamento personalizado por um corpo clínico qualificado.

A pensar nos mais pequenos, também é proporcionado o termalismo júnior, pelo que, nestas férias, o melhor a fazer é cuidar da saúde de toda a família - literalmente.

• Fisioterapia

Quer nos serviços de medicina física e de reabilitação, quer como complemento da cura termal, a sinergia entre as propriedades das águas termais, um serviço personalizado e equipamentos de última geração são a chave do sucesso.

• Bem-estar termal

No Instituto AQVA, relaxamento é palavra de ordem. De forma a potenciar os benefícios da água termal, são usados produtos de dermocosmética da marca AQVA, 100% nacionais.

• Oferta balnear e muita animação

A vasta programação cultural e de animação é a cereja no topo do bolo. Caminhadas, aulas de ginástica, ioga do riso, concertos ao vivo, cinema, teatro e exposições, há atividades para todos os gostos e para toda a família. A não perder, também, as Piscinas do Gerós abertas de junho a setembro.

Uma envolvente idílica

O encanto das catorze freguesias do concelho de S. Pedro do Sul - conhecido como a "Sintra da Beira" - multiplica-se em termos de natureza, história e cultura. Aqui as tradições ainda são o que eram (como o ciclo do linho, a resinagem ou o fabrico da broa de milho e o mel) e podem ser vistas e vividas através de roteiros especialmente desenhados para aqueles que procuram o mundo rural. Os muitos mosteiros, solares, igrejas e santuários comprovam a riqueza do património histórico desta região.

Na cidade beirã com o mesmo nome, espraiada em pleno vale de Lafões e emoldurada pelos maciços das serras da Arada, Gralheira e S. Macário, não faltam paisagens verdejantes pintadas pela urze e a carqueja, rios e ribeiras de água cristalina, aldeias típicas e de xisto, onde ainda se pode saborear um ritmo de vida que corre ao sabor da calmaria e da harmonia com a natureza. E por falar em saborear, imagine uma ementa que alia os produtos locais com a mestria dos temperos de quem os prepara: a famosa vitela à Lafões, o cabrito assado, os doces e o vinho de Lafões.

Se o seu imaginário já criou imagens idílicas, agora acrescente tudo o que leu acerca das termas e, nestas férias, marque encontro com o paraíso.