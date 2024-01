Três principais fatores que vão marcar o recrutamento em 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Caracterizar o mercado de trabalho e o emprego em 2024 implica abordar o clima de incerteza atual e duas das grandes tendências que já se vinham a desenhar no ano passado. O mundo vive, hoje, num contexto de grande incerteza, fruto de cenários de conflito, por exemplo, as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente. Além disso, não é claro se estas guerras ficarão contidas ou se enfrentaremos o risco de um alastramento.

Clima de incerteza no recrutamento em 2024

A instabilidade contagia a frente económica com previsões de crescimento anémicas nas grandes economias do mundo, principalmente na Europa. Aliás, em Portugal, juntamos à crise económica uma crise política que nos forçará à realização de eleições legislativas envoltas em cenários voláteis.

A falta de previsibilidade e a dificuldade em perceber o que acontecerá tornam-se, inegavelmente, nos pontos mais importantes a considerar na avaliação do ano que agora começa e nas tendências de recrutamento em 2024.

Sem dúvida, é difícil antever o que ocorrerá nos próximos dois ou três meses na atividade das empresas portuguesas. Congelam-se agora decisões de investimento e, assim, a gestão de recursos humanos fica também, naturalmente, paralisada.

Porquê? As pessoas já empregadas vão pensar duas vezes antes de mudar, independentemente da sua insatisfação. Similarmente, nas empresas haverá um esforço de retenção dos trabalhadores, perante uma dificuldade crescente em encontrar recursos e o receio de perder pessoas qualificadas.

Além disso, devido ao clima de incerteza, surgirá, certamente, menos dinâmica de abertura de vagas — tendência que já se verificou no último trimestre de 2023. Ademais, para evitar compromissos a longo prazo no recrutamento em 2024, o trabalho temporário assumirá algum protagonismo.

Principais tendências de recrutamento em 2024

Importa, certamente, considerar também tendências que marcarão o recrutamento em 2024, mas que já tinham emergido no mercado de trabalho antes deste novo contexto de incerteza:

• Investimento no trabalhador;

• Processo de internacionalização dos recursos humanos.

Investimento no trabalhador

Inegavelmente, o trabalhador terá mais poder negocial e as empresas investirão mais nos seus funcionários. Isso ficará patente não só nas políticas de benefícios, mas também na aposta na formação profissional contínua, focada em estratégias de reskilling e upskilling.

Além de promover a retenção de talentos, o foco no bem-estar no trabalho e no desenvolvimento profissional serve como fator de atração para os trabalhadores que consideram uma mudança de emprego.

Internacionalização dos recursos humanos

Nos últimos anos, a internacionalização dos recursos humanos verificou-se, sobretudo, na área das Tecnologias da Informação (TI). Todavia, atualmente, abrange cada vez mais empresas em diversos setores que promovem o trabalho remoto.

O resultado será outra forte tendência de recrutamento em 2024: as empresas portuguesas terão de competir ainda mais com as organizações estrangeiras pelo talento nacional.

Aliás, agora Portugal é um exportador de talento mesmo sem que os seus trabalhadores ultrapassem fisicamente as fronteiras do país. Os trabalhadores nacionais têm apostado na internacionalização em áreas cada vez mais diversificadas, principalmente em marketing, engenharia e consultoria financeira.

Por fim, abordar o recrutamento em 2024 implica ainda referir os recém-chegados ao mercado de trabalho português. É importante não esquecer os jovens e os imigrantes, que carecem de apoio e soluções de emprego rápidas e eficazes. Para estes, o trabalho temporário afigura-se como uma importante porta de entrada.

Se as empresas souberem utilizar os recursos certos, os desafios atuais podem tornar-se em verdadeiras oportunidades no mercado de trabalho e no recrutamento em 2024.

Este conteúdo foi produzido integralmente por Rui Rocheta, da Gi Group Holding.