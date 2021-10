Um player de referência na mobilidade elétrica

A evolução da mobilidade elétrica em Portugal apresenta indicadores acima da média, o que traduz o dinamismo deste mercado e dos operadores do nosso país. Os dados mais recentes revelados pela Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE), relativos ao passado mês de setembro, mostram que se bateu o recorde mensal de vendas de veículos 100% elétricos em Portugal, com um total de 1.551 veículos comercializados. Este valor representa um crescimento nas vendas dos elétricos puros que pode começar a mostrar uma predominância futura dos 100% elétricos sobre os híbridos plug-in, sinalizando um cada vez maior interesse por parte dos compradores em veículos mais limpos e sem emissões de qualquer tipo de gases. O aumento da autonomia média dos elétricos puros para os 400 quilómetros também é uma ajuda importante para os portugueses escolherem estes veículos no momento da tomada de decisão da compra.





No mesmo mês de setembro, os híbridos plug-in registaram um crescimento moderado de 1,8%, o que representa a venda de 1.197 veículos. Os veículos elétricos (VE) atingiram uma quota de mercado de 25%, um número impensável há poucos anos.





Nos primeiros nove meses do ano, foram vendidos em Portugal 19.673 veículos eletrificados – veículos elétricos (8.092) e híbridos plug-in (11.581) –, indicando que seguramente se vai atingir um novo recorde anual de vendas destes carros. Se a esta realidade se juntar o crescimento que a rede de postos de carregamentos elétricos está a ter no nosso país, facilita a compra de carros elétricos. Portugal é o quarto país da União Europeia com mais postos de carregamento por 100 quilómetros de estradas, de acordo com o estudo mais recente da Associação Europeia de Construtores Automóveis.





Atendendo a estes números, a tendência de crescimento dos veículos eletrificados é notória, assim como o interesse dos portugueses por estes modelos. Por este motivo, eventos como o Salão Automóvel Híbrido e Elétrico (SAHE), na Alfândega do Porto, que começa hoje e termina no próximo dia 24, ganham extrema relevância e interesse junto dos portugueses.





Não é por acaso que a Galp se associou como main sponsor ao SAHE, com o objetivo de marcar neste evento a sua posição de pioneirismo e liderança no mercado português de mobilidade elétrica.

Além de ter um stand de 72 m2, no qual estarão em exibição um carro elétrico Nissan e um buggy elétrico, entre outras ativações e dinâmicas para ofertas de brindes com promotores, a Galp vai estar presente nas conferências para a discussão de temas relacionados com a mobilidade elétrica, a sustentabilidade, energias renováveis, inovação e tecnologia, entre outros.





O processo de transformação do negócio da Galp não é novo. Começou há uma década, com a instalação do primeiro ponto de carregamento elétrico rápido na A5. O responsável pela área de mobilidade elétrica da Galp, Rui Manuel Vieira, explica que o balanço desta estratégia não podia ser mais positiva. "A Galp, enquanto principal operador da mobilidade em Portugal, assumiu a mobilidade elétrica como um dos seus principais desígnios em termos de transformação do modelo energético no país. Esta tem sido, por isso, uma grande aposta da Galp há uma década: desde que instalámos esse primeiro ponto de carregamento rápido, em 2010, que temos sido pioneiros e líderes na aposta nesta área em Portugal, acompanhando e antecipando as tendências e as novas necessidades dos consumidores na mobilidade elétrica."





Para prosseguir na senda de liderança e inovação, a empresa assumiu o compromisso de atingir 10 mil pontos de carregamento elétrico na Península Ibérica até ao final de 2025. Rui Manuel Vieira sublinha que estão "a acelerar para atingir essa meta". "No início do ano tínhamos 513 pontos de carregamento em operação no nosso país; no final do primeiro semestre tínhamos 587 e contamos chegar ao final do ano com mais de 1.000 pontos de carregamento em operação. O balanço que a Galp faz confirma claramente a posição de liderança na mobilidade elétrica, posicionando-a como o player de referência do futuro."





A este propósito registe-se que a compra da Mobiletric, em setembro, foi determinante para a expansão da rede de carregamento elétrico da Galp no curto prazo, somando mais 240 pontos de carregamento, dos quais a maioria já se encontra em operação.

Rede de carregamentos ultrarrápidos vai fazer a diferença

Para manter o rumo da sua estratégia, a Galp vai continuar a instalar pontos de carregamento de várias potências por todo o país. Em paralelo, a empresa abraçou também o projeto de desenvolvimento de uma rede que permitirá ligar o Norte e o Sul de Portugal – e de Lisboa a Madrid – com carregamentos ultrarrápidos. Esse é um dos objetivos do projeto CIRVE, formalmente apresentado em setembro e que está a promover a implementação de uma rede de 40 pontos de carregamento rápido na Península Ibérica, integrados numa malha de sistemas de carregamento elétrico na Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T). Dezoito destes carregadores rápidos nas principais vias rodoviárias nacionais e de interligação a Espanha foram instalados pela Galp. Metade destes pontos já está em operação.





Parcerias importantes

Em relação às parcerias que a Galp tem feito para que o caminho da mobilidade elétrica seja feito da forma mais suave possível, são diversas. Por exemplo: como o futuro passa por preparar os edifícios para a mobilidade elétrica de raiz, já arrancaram os primeiros projetos de parqueamentos preparados para carregamento de veículos elétricos em três empreendimentos em Lisboa.





A Galp tem vários outros parceiros – marcas automóveis, entidades públicas e organizações privadas – que proporcionam novas soluções aos clientes, permitem a instalação de novos pontos de carregamento e conseguem avanços tecnológicos na área da mobilidade.





10.00o pontos de carregamento elétrico na Península Ibérica até ao final de 2025