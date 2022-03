Um portátil com materiais reciclados? Tecnologia e sustentabilidade de mãos dadas, num computador que todos vão querer

Design contemporâneo, novas cores, materiais mais sustentáveis e grandes possibilidades de personalização. A Lenovo lança agora novos portáteis ThinkPad - Z13 e Z16 - com um design progressivo para o portefólio de portáteis empresariais.

O design também pode ser sustentável

Definitivamente mais contemporâneo em relação à versão anterior, a série ThinkPad™ Z reflete a mudança de atitudes em relação à tecnologia, ao impacto no meio ambiente e às origens dos componentes em bruto. Este novo design permite também uma personalização e um look individual premium.

Para além da sustentabilidade no material – em alumínio reciclado ou couro preto vegan reciclado –, também nas embalagens é identificada essa característica – são feitas a partir de bambu e cana-de-açúcar 100% recicláveis e compostáveis. O adaptador AC, também sustentável, utiliza 90% de conteúdo pós-consumo (PCC).

Desempenho e segurança sempre em primeira linha

Os ThinkPad Z13 e Z16 da Lenovo estão entre os primeiros portáteis equipados com os processadores mais recentes AMD Ryzen™ PRO série 6000 para dispositivos móveis. Os recursos de desempenho e segurança colaboram juntos e a metodologia de design seguro da Lenovo é aprimorada através da sua cooperação com a AMD e a Microsoft. Com base na abordagem em camadas AMD Pro, o AMD Ryzen 6000 series é o primeiro processador x86 a integrar o processador de segurança Microsoft Pluton.

O processador foi projetado e atualizado pela Microsoft e protege os novos PC com Windows 11, com projeção para a identidade do utilizador, dados e aplicações. A segurança ganha então mais poder do chip à nuvem em PC com este sistema operativo. Além disso, o Windows 11 conta com ferramentas de fácil utilização que lhe permitem otimizar o espaço de trabalho e maximizar a produtividade.

Inovação em pequenos grandes detalhes

A Lenovo e a AMD têm colaborado para fornecer um design de plataforma de ponta, da forma mais simplificada possível, tanto em hardware como software e até em pormenores, como o silicone. O ThinkPad Z13 juntamente com o processador AMD Ryzen™ 7 PRO 6860Z3 exclusivo oferece uma experiência de colaboração suprema: otimização do processador, aperfeiçoamento do desempenho de vídeo e áudio, maximização da capacidade de resposta e melhoramento da utilidade da bateria.

Relativamente ao ThinkPad Z16, este pode ser também configurado com os novos gráficos discretos AMD Radeon™ RX 6500M com tecnologias inteligentes AMD, que aumentam a produtividade, permitem a criação de conteúdo avançado e jogos casuais. Quando configurado com o processador Ryzen, o AMD Smart Shift Max e o Smart Shift Eco oferecem ambos um aumento instantâneo e maximizado da bateria.

"Estamos imensamente orgulhosos da nossa herança ThinkPad, mas temos pouco tempo para refletir e também nos esforçaremos para agradar aos novos clientes, assim como aos existentes. A inovação está no nosso ADN, desde o design e desenvolvimento até à engenharia e à cadeia de fornecimento. Continuaremos a alargar os limites, fazer mudanças e trabalhar com parceiros próximos como AMD e Microsoft para fornecer produtos inovadores e mais seguros como ThinkPad Z13 e Z16 que são projetados para exceder as necessidades dos clientes, atuais e futuros." Jerry Paradise, vice-presidente, portefólio global de produtos comerciais, Lenovo PC e dispositivos inteligentes.



O minimalismo é propositado e sofisticado, para além de todas as outras novidades. Os monitores foram otimizados, a configuração do áudio e do vídeo foi aperfeiçoada, a webcam FHD é superior, o ForcePad é maior e de vidro háptico de 120 mm e, ainda, o icónico TrackPoint vermelho tem uma nova funcionalidade – acesso rápido ao quick menu de comunicação para configurações comuns da câmara e do microfone.

O objetivo da Lenovo com a série ThinkPad Z é agradar aos utilizadores finais com uma aparência distinta e cumprindo a promessa de experiência excecional, com os principais recursos de design e tecnologia. É importante objetivar também a tranquilização dos departamentos de TI com desempenho, segurança, confiabilidade e capacidade de gestão da classe empresarial, acordando, claro, com o novo mundo de trabalho híbrido dos dias de hoje.