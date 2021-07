Universidade: três razões para esta ser a melhor escolha

Ingressar num curso superior, de que nível seja, é um grande passo e um momento especial na vida de qualquer pessoa, sobretudo se estivermos a falar de estudantes que estão a iniciar a vida adulta. Entrar na universidade certa é o atirar da primeira pedra num caminho que os leva até ao futuro que procuram. Deve ser, por isso, uma decisão ponderada que tem em conta diferentes fatores e um princípio: o acesso aos recursos que os vão ajudar e apoiar nesta jornada.

Na Universidade Europeia, em Lisboa, a base proposta para este caminho assenta numa oferta diversificada e inovadora, para uma aprendizagem ao longo da vida – desde as licenciaturas ao amplo conjunto de especializações direcionadas aos profissionais e executivos.

1. Oferta formativa: portefólio inovador

A Universidade Europeia criou toda a oferta formativa com base nas áreas da gestão, recursos humanos, desporto, direito, turismo, design e comunicação. Neste momento, conta com um portefólio recheado: 18 licenciaturas, sete duplas licenciaturas (já vamos falar sobre isto!), 11 mestrados, 29 programas de executivos e três doutoramentos. Com os olhos no futuro, o objetivo é reforçar as áreas core – além da gestão, também a tecnologia e as ciências sociais.

Este reforço vai ao encontro das exigências do mercado de trabalho, um dos pontos fortes desta instituição, que se adapta para dar resposta aos atuais e futuros desafios. E é com base também nestas respostas e exigências que conta com programas lecionados em português, mas também em inglês! São cinco licenciaturas globais e um master incluídos neste portefólio inovador e que representam para o estudante a oportunidade de realizar um semestre em mobilidade internacional numa universidade parceira – University of California, Riverside (EUA), Berkeley, University of California (EUA), Dublin City University (Irlanda), Pace University’s Lubin School of Business (EUA), Rosen College of Hospitality Management (EUA) e McGill University (Canadá).

Inovação no portefólio

Licenciaturas duplas para um estudante duplamente preparado



• Direito + Gestão

• Gestão de Recursos Humanos + Gestão

• Turismo + Gestão Hoteleira

• Gestão Hoteleira + Gestão

• Psicologia + Recursos Humanos

• Ciências da Comunicação + Marketing e Publicidade

• Engenharia Informática + Informática de Gestão





Programas lecionados em inglês com um semestre numa universidade internacional



• Management

• Design Global

• Games Development

• Creative Technologies

• Sports Management

• Master in Management

2. Empregabilidade: linha da frente no emprego

Futuro é futuro e, por isso, todos os passos dados na Universidade Europeia têm também um objetivo: o sucesso. A partir do momento em que pisam o campus, os estudantes ficam em boas mãos, com a orientação certa para seguir paixões e perseguir sonhos.

A aprendizagem é baseada em projetos, numa faculdade formada por profissionais ativos, com ambientes simulados e baseados na educação interprofissional e com práticas profissionais que garantem uma taxa de empregabilidade acima de 97%. Em todo o caminho, o aluno é preparado para a transformação digital (mais uma vez, a tal adaptação às exigências do mercado), seja qual for a profissão escolhida.





Empregabilidade Global 97,7%

Gestão 99,1%

Psicologia 98,9

Turismo 97,5%

Hotelaria 98,4%



Fonte: Infocursos, dados 2020

Aulas práticas laboratoriais, shadowing, professional talks, workshops, contacto com várias empresas através de seminários, casos reais e visitas de estudo fazem parte do dia a dia da universidade. Com este método de experimentação Learning by Doing, a aprendizagem baseada na investigação científica e as práticas de exploração vocacional através do Problem-Based Learning (PBL) – com salas de observação, simulações, role-play e salas de atendimento –, a Universidade Europeia quer formar profissionais que saibam também responder aos desafios de mercado. Este ensino extremamente prático permite que os alunos aprendam com a experiência.

Parcerias com empresas e entidades Randstad, Auchan, Sport Lisboa e Benfica, EDP, Michael Page, RH mais, Talenter e Turismo de Portugal.

3. Modelo de ensino: inovação pedagógica, instituição vanguardista

O ensino presencial continua a ser um pilar para a Universidade Europeia. No entanto, em 2020, a instituição envergou no caminho da vanguarda e adaptou o modelo de ensino Experiential Learning Hyflex. Este é um modelo académico flexível e personalizado que recorre tanto à sala de aula física como às plataformas virtuais, garantindo uma experiência de ensino imersiva e com acesso à informação a partir de qualquer lugar, sempre com o acompanhamento do corpo docente.

Antecipando as necessidades do ensino a longo prazo, esta forte componente tecnológica é uma mais-valia para o estudante, para a universidade e para o mercado.

Cada vez mais tecnológicos e na procura de modelos de ensino diferenciadores, mais flexíveis e híbridos, os alunos encontram na Universidade Europeia a resposta para estes interesses. À semelhança do que já acontece noutros países, também aqui as modalidades de blended learning são vistas como a aposta certa para captar novos perfis emergentes.