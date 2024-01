Videocast “Isto é dinheiro” com Pedro Borges e Carina Meireles: a importância de o dinheiro ser uma reserva de valor

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Para melhor entender o universo das criptomoedas, e principalmente o bitcoin enquanto moeda e reserva de valor, é incontornável recuar no tempo. Nesta conversa, Pedro Borges e Carina Meireles tomam como ponto de partida a história da criação das moedas, o uso do dinheiro e como evoluiu até à criação do bitcoin.

Começam por abordar porque é que o ouro foi eleito para ser usado como moeda, muito em parte pelas suas características, algumas das quais semelhantes às do bitcoin. Mas afinal quais são esses atributos que fazem do ouro a moeda mais utilizada ao longo dos tempos? Por que razão deixámos de usar o ouro e passámos a usar as moedas fiduciárias, denominadas "fiat", como é o dólar ou o euro? São algumas das questões que são aqui respondidas. E ainda, de forma simplificada, explicam-se os conceitos de reserva de valor e de dinheiro digital.

Veja o vídeo desta conversa e fique a saber mais sobre o dinheiro e a sua utilização.

Este conteúdo foi produzido integralmente por Mercado Bitcoin.