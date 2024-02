Videocast “Isto é dinheiro” com Pedro Borges e Carina Meireles: as taxas de juros e as criptomoedas

Falar de dinheiro implica também falar de empréstimos e taxas de juros. No sistema bancário tradicional, toda a gente sabe como isso funciona. Mas e no universo das criptomoedas? É exatamente isso que é abordado por Pedro Borges e Carina Meireles nesta última parte do videocast. Para início de conversa, explicam os conceitos de proof of work e staking, para depois falarem da importância das criptomoedas conhecidas como stablecoins.

Um dos aspetos mais importantes a reter é que, no ecossistema cripto, a lógica dos empréstimos e das taxas de juros funciona através das stablecoins, porque são criptomoedas que não têm variação de valor, por serem réplicas de moedas fiduciárias, mas em redes descentralizadas. Além disso, são criados protocolos que ditam como funcionam os empréstimos. Ou seja, tudo acontece de forma descentralizada e automática e sem intervenção humana.

Para saber mais sobre as taxas de juro associadas às stablecoins e o seu funcionamento, convidamos a assistir à quarta parte deste videocast.

Este conteúdo foi produzido integralmente por Mercado Bitcoin.