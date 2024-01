Videocast “Isto é dinheiro” com Pedro Borges e Carina Meireles: Vamos falar sobre bitcoin?

Pedro Borges e Carina Meireles iniciam esta segunda parte do videocast "Isto é dinheiro" a contar a história de uma "revolução" chamada bitcoin e a razão por que esta moeda foi criada em 2009 pelo pseudónimo Satoshi Nakamoto.

Começam por contextualizar a criação do bitcoin, explicando que surgiu na sequência da crise do subprime, que levou ao colapso de várias entidades financeiras. Foi para precaver situações futuras com consequências idênticas que foi desenvolvido, com base na tecnologia blockchain, um dinheiro digital, transparente, que não depende de entidades centralizadas. Nesta conversa, destacam a importância do bitcoin e os seus atributos enquanto moeda descentralizada, traçando um paralelismo com o sistema bancário tradicional, para melhor entender as diferenças.

Assista ao vídeo desta conversa e fique a saber mais sobre o bitcoin e como a tecnologia blockchain permite a sua descentralização.

Este conteúdo foi produzido integralmente por Mercado Bitcoin.