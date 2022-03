Anturio bate recorde de melhor mês de sempre e supera resultados de 2020 e 2019

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tecnológica nacional vai contratar 20 recursos este ano e chegar aos 20% de faturação além-fronteiras. Fevereiro foi melhor mês de sempre da empresa e motivou abertura de novo escritório em Aveiro.

Lisboa, 09 de março de 2022 – A Anturio prevê crescer 33% este ano e está a contratar 20 recursos na área de consultoria, service e RH com perfis de liderança. A tecnológica espera também chegar aos 20% de faturação de mercados internacionais até final de dezembro.

"Este mês de fevereiro batemos o recorde de melhor mês de sempre da empresa e estamos muito otimistas em relação a 2022", aponta Duarte Miguel Freitas, CEO da Anturio.

Um mês em que a Anturio abriu um novo escritório, em Aveiro, um ponto estratégico na área da Indústria e Produção.

"Outra das novidades para este ano prende-se com a criação, já este mês, de uma nova unidade de sistemas com ênfase na cibersegurança para garantir que o hardware, redes, sistemas operativos estão operacionais e seguros no nosso parque", adianta o CEO.

Em 2021, período em que a empresa cresceu 5% face a 2020, foi lançada uma nova unidade de negócio – a Anturio Systems – com uma aposta setorial em 4 áreas: Indústria e Produção, Distribuição, Construção e TI.

"É uma unidade de negócio para trabalhar o mercado vertical nacional e internacional. Estamos a preparar a equipa para investirmos nos mercados além-fronteiras já no fim deste semestre", revela Duarte Miguel Freitas.

"O mercado está a abrir e os últimos anos despertaram na necessidade da transformação digital como pilar do crescimento e sobrevivência das empresas neste mercado global", avança.

Boa parte do segredo para o sucesso da Anturio em tempos incertos tem sido a coesão da sua equipa. A empresa dispõe de uma equipa de comunicação e recursos humanos dedicada à felicidade na empresa, ao crescimento e ao desenvolvimento das outras equipas.

Este Human Capital Management, que inclui o recrutamento, carreiras, retenção, colaboração, vencimentos, ferias, rede social, iniciativas, portal do colaborador, entre outros, permite que a Anturio mantenha pessoas em 6 localizações só em Portugal, unidas e colaborativas em qualquer lugar e de qualquer dispositivo.

"Os colaboradores devem estar sempre em primeiro lugar, porque, quando felizes, tratarão da melhor forma os nossos clientes. Por isso, a felicidade na empresa era e continua a ser uma prioridade. Vamos, inclusive, reforçar a equipa de RH com mais pessoas para garantir e reforçar esta aposta", garante Duarte Miguel Freitas.