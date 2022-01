ANAI junta especialistas em avaliação e sustentabilidade

Conferência Internacional de Peritos Avaliados acontece em Portugal, no próximo dia 18 de fevereiro, no Museu do Oriente, em Lisboa.

Refletir coletivamente acerca da estratégia de implementação da Agenda 2030 e das suas consequências para o setor da avaliação imobiliária, sobre as principais tendências futuras e como posicionar as empresas portuguesas no contexto de oferta internacional é o foco da Conferência Internacional de Peritos Avaliadores, que acontece no dia 18 de fevereiro, no Museu do Oriente, em Lisboa. A Conferência junta, em Portugal, 21 especialistas de referência nacionais e internacionais.

"Vamos reunir mais de duas centenas de empresas e profissionais ligados ao setor da avaliação de património, bem como os parceiros internacionais que representam as instituições mais relevantes do setor como o Tegova, IVSC (International Valuation Standards Council), IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia), ADENE e CMVM, entre outros, para apresentarem e debaterem o novo paradigma da Avaliação e Sustentabilidade," afirma Ramiro Gomes, Presidente da ANAI.

O encontro, promovido pela ANAI, Associação Nacional de Avaliação Imobiliária, está inserido no projeto High Value, Sustentabilidade e Inovação que tem como objetivo promover a qualificação e diversificação da oferta de serviços no setor da avaliação imobiliária.

Os novos desafios para o setor da avaliação, as principais alterações introduzidas pelas Normas internacionais de avaliação em matéria de sustentabilidade, a eficiência energética e ambiental e o seu reflexo na avaliação de ativos, a componente da sustentabilidade na formação de valor imobiliário e a normalização da avaliação de máquinas, equipamentos e instalações técnicas industriais (AMEITI) são alguns dos grandes temas que formam os cinco painéis inseridos no programa.

A Conferência é gratuita, mas de inscrição obrigatória e irá seguir as indicações de segurança sanitária impostas para DGS.

O projeto Hight Value - Inovação e Sustentabilidade visa o incremento das competências empresariais das PME que atuam no setor da avaliação do património, promovendo a qualificação e a diversificação da oferta de serviços através da inovação e progressão na cadeia de valor. O projeto conta com um investimento elegível de 271.751,91E e um apoio financeiro da União Europeia de 230.989,12€. O projeto é apoiado pelo Portugal 2020, no âmbito do COMPETE 2020 - Sistema de Apoio às Ações Coletivas, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

A Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários tem como missão apoiar e promover a atividade de Perito Avaliador Imobiliário, contribuindo para o seu reconhecimento na sociedade civil e para o desenvolvimento e credibilização da sua atividade.