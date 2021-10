Capgemini assume compromisso de plantar 20 milhões de árvores até 2030

Este compromisso insere-se no âmbito do plano de ação de desenvolvimento sustentável do Grupo Capgemini.





Embora a principal prioridade da Capgemini seja a redução das suas emissões de carbono, a fim de atingir a neutralidade carbónica dentro dos prazos fixados, o naGrupo está também empenhado em agir na área da compensação ambiental para atenuar as emissões residuais, aderindo a iniciativas e desenvolvendo ações que contribuam para tal. Uma destas áreas de intervenção é a reflorestação, que é considerada como podendo ter um grande impacto no combate às emissões de CO2. Assim, a Capgemini passou a integrar o Trillion Trees Movement do WEF que tem como missão conservar, restaurar e cultivar um trilião de árvores em todo o mundo, e compromete-se agora a plantar 20 milhões de árvores até 2030. Este compromisso está em linha com as metas estabelecidas pelo Grupo para a descarbonização, validadas pela iniciativa Science Based Target (SBTi), e em consonância com o objetivo estabelecido pela ciência do clima de limitar o aquecimento global a 1,5ºC.









Este compromisso com a florestação baseia-se nas iniciativas de plantação de árvores anteriormente iniciadas pela Capgemini, e entre as quais se destaca a "Mission Million Trees" no âmbito da qual, o Grupo celebrou no passado dia 31 de agosto a plantação da sua milionésima árvore, na Índia, no espaço de pouco mais de um ano. Além disso, o Grupo lançou também a " Capgemini Forest " em 2019, uma iniciativa que convida as pessoas e as empresas a plantarem árvores com o seu parceiro Ecologi . Já foram plantadas mais de 310.000 árvores na "Capgemini Forest" através deste programa.

"Estamos mais focados do que nunca em cumprir o nosso objetivo das zero emissões líquidas, e estamos agora a assumir um novo compromisso ambicioso em termos de compensação das emissões de carbono através da reflorestação," revela Shobha Meera, Chief CSR Officer da Capgemini e membro do Group Executive Committee. "Inspirámo-nos no compromisso assumido pelos nossos parceiros de 1t.org e estamos ansiosos por construir juntos um futuro mais sustentável."





O novo compromisso assumido pela Capgemini foi anunciado durante o Global Citizen Live, um evento à escala global, transmitido ao vivo durante 24 horas, com espetáculos e performances organizados para combater a pobreza e as alterações climáticas.

A Capgemini está neste momento a acelerar em todo o mundo o seu programa de sustentabilidade de forma transversal a todo o Grupo, de modo a cumprir a sua meta das zero emissões líquidas. As áreas de intervenção incluem: o consumo de energia, as viagens, as deslocações, a cadeia de abastecimento, a gestão e redução dos resíduos e o consumo de água.





O Grupo está igualmente a mudar o seu consumo de eletricidade para fontes de energia 100% renováveis (no âmbito da iniciativa RE100), e está a fazer a transição para uma frota de veículos totalmente híbridos e elétricos (como parte da iniciativa global EV100).





Como empresa líder global em transformação digital, a Capgemini também lançou ofertas específicas na área da sustentabilidade e que fazem parte do seu compromisso de ajudar os clientes a reduzirem a sua pegada ambiental.

Sobre a Capgemini





A Capgemini é líder mundial no desenvolvimento de parcerias com empresas para transformar e possibilitar a gestão dos seus negócios aproveitando o poder da tecnologia. A atuação do Grupo norteia-se diariamente pelo seu principal objetivo: potenciar a energia humana através da utilização da tecnologia rumo a um futuro mais inclusivo e sustentável. O Grupo é uma organização responsável e multicultural, com uma equipa que reúne 290 mil colaboradores em quase 50 países. Com um valioso património de mais de 50 anos de existência e uma vasta experiência nos mais variados setores de atividade, a Capgemini é reconhecida pelos seus clientes por responder às suas necessidades, desde a estratégia e design até à gestão das operações, tirando partido das inovações em áreas em constante evolução como a cloud, os dados, a inteligência artificial, a conectividade, o software, a engenharia digital e as plataformas. Em 2020, o Grupo reportou receitas no valor de 16 mil milhões de euros.