CCILF anuncia Troféus Luso-Franceses 2021: Candidaturas abertas até 20 de Setembro

Estão abertas as candidaturas para a 27.ª edição dos Troféus Luso-Franceses 2021, uma iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa (CCILF), que tem por objetivo distinguir as melhores empresas sediadas em Portugal e em França e incentivar trocas comerciais entre os dois mercados. Qualquer empresa, portuguesa ou francesa, pode inscrever-se, sem custos de participação, até 20 de setembro.





Num ano em que a pandemia agitou os mercados económicos em todo o mundo, a boa relação entre Portugal e França continuou a ser notória nas trocas comerciais entre ambos. A economia francesa é uma das principais a nível mundial e, em 2020, França tornou-se o 1.º excedente comercial de Portugal, tanto em serviços como em bens, o que pode ser interpretado como o resultado de uma maior resiliência nos laços económicos e humanos entre os dois países.





Com o objetivo de distinguir e incentivar ainda mais esta relação comercial, os Troféus Luso-Franceses 2021 são compostos por seis categorias: Investimento, Exportação, PME, Desenvolvimento Sustentável, Inovação e Startup. Um sétimo prémio, o Troféu do Júri, distingue uma empresa portuguesa ou francesa que se tenha destacado num dos dois mercados.





As candidaturas, sem custos de participação, decorrem até 20 de setembro e podem ser realizadas no website da CCILF (www.ccilf.pt). Qualquer empresa, portuguesa ou francesa, pode inscrever-se, independentemente da área de atividade ou dimensão e sem obrigação de ser associada da CCILF.





Os Troféus Luso-Franceses são um galardão idóneo, com um júri independente constituído por representantes das principais entidades portuguesas e francesas como IAPMEI, AICEP, Conselheiros do Comércio Exterior e empresários. O galardão conta com o apoio das empresas Lauak, Novo Banco, Rubis Energia Portugal e VICTORIA Seguros.





Os vencedores dos Troféus Luso-Franceses 2021 vão ser conhecidos no dia 28 de outubro, na gala de entrega de prémios, em Lisboa.





Troféus Luso-Franceses 2021

Inscrições e mais informações em www.ccilf.pt ou 21 324 19 93.





Troféus Luso-Franceses 2021

O "Troféu do Investimento" galardoará o sucesso de um investimento realizado num dos dois países.





O "Troféu da Exportação" será atribuído a uma empresa portuguesa ou francesa pela qualidade dos seus resultados na exportação para França ou Portugal.





Já o "Troféu PME" recompensará a inovação e o dinamismo das pequenas e médias empresas.





O "Troféu Inovação" premiará uma empresa francesa ou portuguesa que tenha desenvolvido um projeto, serviço ou produto inovador.





O "Troféu Desenvolvimento Sustentável" será atribuído a uma empresa portuguesa ou francesa que aplique uma política sustentável.





O "Troféu Startup" galardoará uma startup portuguesa ou francesa no mercado português.





Por fim, o "Troféu do Júri" recompensará uma empresa/projeto de um dos países que se tenha destacado em Portugal ou França.





Sobre a CCILF

Fundada em 1887, a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa é uma associação privada reconhecida como Utilidade Pública, com uma rede de cerca de 620 associados em Portugal e França. Implantada nos dois principais polos económicos do país, Lisboa e Porto, a CCILF tem como principal objetivo incrementar o comércio bilateral luso-francês e proporcionar um amplo leque de serviços a todas as empresas interessadas por um dos dois mercados, fomentando assim correntes de negócios duradouras. Além do apoio comercial, e sempre com o objetivo de facilitar as oportunidades de negócios entre os atores da comunidade empresarial luso-francesa e de permitir os intercâmbios de experiências e ideias entre profissionais de todos os setores de atividade, a CCILF anima um Clube de Negócios e oferece um vasto e diversificado programa de atividades – almoços, seminários, reuniões temáticas, soirées de Gala, cocktails, eventos desportivos, entre outros.