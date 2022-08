Marcas portuguesas finalistas Prémios Creative Retail Awards

Foi finalmente anunciada, em Londres, a lista dos finalistas dos prémios anuais Creative Retail Awards. Com centenas de espaços candidatos de todo o mundo, de marcas como Chanel, Coach, Cartier, Adidas, Nike, The Heineken Company, Imperial Tobacco ou Tesco, o Grupo O Valor do Tempo, um grupo português que atua no setor do turismo através de marcas que enaltecem produtos portugueses elevando-os à dimensão da experiência, tem 4 espaços entre os finalistas, nomeados em 6 diferentes categorias:



Mundo Fantástico de Sardinha Portuguesa, Lóios, Porto, na categoria Lighting Design

Joalharia do Carmo, nas categorias Visual Merchandising Scheme, Independent Store e Best Shopfitting/Fit Out

Museu da Cerveja, na categoria Bar and Restaurant Design

Comur, Coimbra, na categoria Store Design of the Year.



À medida que o retalho físico evolui, o design e a experiência tornam-se ferramentas cada vez mais poderosas. Com base nessa relevância, os Creative Retail Awards, organizados desde 2018 pela Shop and Display Equipment Association (SDEA) e a revista inglesa Retail Focus, destacam as melhores experiências do mundo em todo o espectro do retalho. Os vencedores serão anunciados a 22 de setembro, em Londres. Conheça a lista completa dos nomeados para a shortlist, aqui e siga as marcas nas redes sociais:

Sobre o Grupo O Valor do Tempo

O Grupo O Valor do Tempo foi criado em 1994, em Seia, e a sua primeira expressão pública surgiu em 2002, com a abertura do Museu Nacional do Pão. Mais de 25 anos depois da sua fundação, o grupo privilegia uma abordagem assente no valor acrescentado do produto feito à mão e numa visão económica integrada que coloca o Homem no centro das suas preocupações e que tenha no conceito de Valor Acrescentado, o seu lema.

Para garantir a adequada valorização dos produtos portugueses históricos com os quais trabalha, o grupo aposta numa forte proximidade ao consumidor final através dos setores do turismo e do lazer, contando com 40 espaços em Portugal, através de doze marcas insígnia: Museu Nacional do Pão, Museu da Cerveja, Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau, Quinta da Lagoa, Silva & Feijóo, Casa Pereira da Conceição, Confeitaria Peixinho, Comur, Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa, Hästens Sleep Spa - CBR Boutique Hotel, A Brasileira do Chiado, Mensagem de Lisboa, Joalharia do Carmo e Figurado de Barcelos – O Valor do Tempo.

