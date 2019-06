Smartbox Group, pioneiro e líder Europeu no mercado dos Packs Experiência, anuncia a nomeação de Olivier Faujour como o novo CEO do grupo, sucedendo a John Perkins.

Com o grupo Smartbox presente actualmente em 11 países Europeus, esta nomeação foi feita com o objectido de continuar a expansão internacional e fortalecer a posição de liderança do grupo.