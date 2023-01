E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com mais de 20 anos de experiência na Daikin, Yvonne Brierley é a nova administradora geral da Daikin Portugal.

Formada em Artes e em Estudos Comerciais pela Liverpool John Moores University, Yvonne Brierley começou o seu percurso profissional na equipa de marketing da Daikin Reino Unido. Mais tarde integra a equipa de apoio interno e passa pela equipa de gestão de vendas externas, onde tem a seu cargo uma equipa local e mais tarde três equipas de vendas regionais.

Orgulhosa por fazer parte de uma organização que acredita no potencial de todos os seus colaboradores, Yvonne Brierley conta que sempre desejou liderar a empresa em Portugal, o que alcançou neste ano que agora termina.

Com o objetivo de continuar a desenvolver o negócio em terras lusas, a nova administradora geral da Daikin Portugal mantem o firme desejo de poder, com a sua carreira profissional, inspirar outros a desafiarem-se a si próprios e a seguirem os seus sonhos. Por isso, conta, "gosto de promover um ambiente onde os colegas se sintam capacitados para desafiar o processo e influenciar positivamente uma experiência do cliente. Só desta forma é possível aos colaboradores saírem da sua zona de conforto e influenciar os resultados da organização que os suporta e neles confia".

Casada, revela que o seu agregado familiar conta com três elementos, incluindo o seu gato Cooper, na família há 18 anos.