10º Edição do Festival do Vinho do Douro Superior

Foi ontem apresentado no Centro Alto Rendimento do Pocinho, em V. N. Foz Côa o cartaz da décima edição do Festival do Vinho do Douro Superior.

Entre 26 e 28 de maio, decorre mais uma edição do certame que pretende projetar e promover a identidade da sub-região do Douro Superior como produtora de vinhos de qualidade e com identidade e carácter próprios.

A conferência de imprensa contou com a presença do Presidente do Turismo Porto e Norte – Luis Pedro Martins, além de produtores desta sub-região duriense. O Presidente da entidade regional teve oportunidade de enaltecer aquilo que é o dinamismo do Municipio na realização de eventos de qualidade que alavancam e projetam o nome do território, ao mesmo tempo que sinalizou o enoturismo como uma das maiores apostas a ser feita no futuro próximo por parte dos operadores destes concelhos Durienses.

Por seu lado João Paulo Sousa, Presidente do Municipio Foz Côa, realçou a qualidade e a quantidade dos expositores presentes, mais de cem, e a sua capacidade em produzir vinhos com uma qualidade ímpar, que ajudam a afirmar o Douro Superior como marca de excelência dos Vinhos desta região.

Organizado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa com a produção da ‘Grandes Escolhas’, o Festival do Vinho do Douro Superior tem contribuído para a afirmação da identidade do Douro Superior que todos os anos tem registado um aumento significativo de expositores, fruto do crescimento e do interesse de produtores de outras regiões que têm vindo a instalar-se nesta região.

De realçar que este ano o cartaz conta com três nomes de peso que complementam a oferta cultural. Rui Luna no momento de abertura, Marisa Liz na sexta feira à noite e Rui Veloso no sábado à noite, tornam este certame ainda mais atrativo.

facebook.com/festivaldovinhododourosuperior