No dia 10 de Setembro, a Real Companhia Velha completa 263 anos, fazendo dela a mais antiga empresa portuguesa. Foi nesta data, no ano de 1756, que se fundou a Companhia – por Alvará Régio de D. José I, Rei de Portugal, sob os auspícios do seu Primeiro-Ministro Sebastião José de Carvalho e Mello, mais conhecido por Marquês de Pombal – e se instituiu a Demarcação da Região do Douro e Porto. Há uns anos a esta parte, o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) passou a assinalar este como o Dia do Vinho do Porto. A Real Companhia Velha vai celebrar a efeméride com uma programação e menu especial no 17•56 Museu & Enoteca, também de parabéns pelo seu primeiro aniversário.

A Enoteca 17•56 desenhou um menu especial, com vinhos escolhidos a dedo e cuja composição inclui o desempenho gastronómico das três "cozinhas": Peixaria da Enoteca, SHIKO Tasca Japonesa e Reitoria. A entrada é asiática, com o ‘ceviche nikkei’ acompanhado por uma nova referência da Real Companhia Velha, o ‘Quinta do Síbio rosé 2018’. O prato de peixe é da autoria da Peixaria da Enoteca, de onde sairá um ‘bacalhau grelhado, migas de feijão-frade, couve lombarda, azeitona e broa de milho caseira’, servido com ‘Carvalhas branco 2017’. Ao Reitoria cabe o prato de carne – ‘vazia baixa, risotto de funcho e tomate seco’ –, harmonizado com ‘Quinta dos Aciprestes Grande Reserva Sousão tinto 2014’. Para a sobremesa, o chefe Jerónimo Pinto de Abreu, da Peixaria, apresenta um ‘folhado de maçã caramelizada, molho cremoso de toffee e rum’, cujo conjunto de sabores vai "casar" na perfeição com o ‘Royal Oporto Colheita 1977’. Para os mais acérrimos provadores de vinho do Porto, há espaço para um cálice de ‘Real Companhia Velha Porto Vintage de 2017’.





O menu está disponível, por €50,00, ao almoço e ao jantar, sendo que a Enoteca 17•56 estará também a funcionar no seu regime normal, ou seja, os pedidos também podem ser feitos à carta.

Todos os que elegerem o dia 10 de Setembro de 2019 para visitar o 17•56 Museu & Enoteca da Real Companhia Velha, localizado à beira do rio Douro, no Cais de Gaia, vão ser recebidos com um cálice de vinho do Porto, oferecido por figurantes trajados à época da fundação da Companhia. Gratuita é também a entrada no Museu da 1.ª Demarcação que, neste dia estará aberto com horário alargado, das 11h00 às 22h00 (última entrada às 21h30; habitualmente das 11h00 às 18h30).