100 anos de história com o Grupo Auto-Industrial

O Grupo Auto-Industrial foi pioneiro no setor automóvel em Portugal, comemorando em 2020 cem anos. Uma história de compromisso e evolução, num grupo que hoje estende a sua atividade ao setor e agrícola e naútico.





Fundada em Coimbra, em 20 de dezembro de 1920 por 32 sócios, a Auto-Industrial representa uma história de empreendedorismo nacional ímpar. Um ano depois, em 1921, funde-se com a firma detentora da Empreza Automobilística Portugueza criada em 1902 por um dos pioneiros do desporto automóvel nacional. As primeiras décadas do Grupo são definidas por um crescimento sustentado, pelo início da representação de marcas automóveis icónicas nomeadamente a Ford, a General Motors, a Darracq, a Buick ou os motores Perkins e pela expansão nacional – em 1934 para o Porto, em 1947 para Lisboa e em 1949 para Leiria.

Os anos 60 dão início a uma nova fase com o início do negócio de comercialização de tratores e máquinas agrícolas em 1964. O Grupo Auto-Industrial continuou o seu percurso da expansão em território nacional, com a abertura de novas oficinas em Lisboa e no Porto e uma filial em Cascais. Os anos 1970 começam com a celebração dos 50 anos da empresa, mas a meio da década a instabilidade política e económica em Portugal veio a afetar a atividade do grupo.

Nos anos 80 o Grupo Auto-Industrial recupera com confiança e determinação. É nessa década que são constituídas novas empresas e novos negócios, nomeadamente no sector marítimo e da naútica em 1980. Em 1983, dá-se a expansão para a área financeira e em 1987 o início da atividade de crédito à compra de automóveis

Desde os anos 90 até hoje, o Grupo Auto-Industrial cresceu e consolidou as suas conquistas. Em 1991 recebe da ACAP (Associação Automóvel de Portugal) o trofeu Roda de Prata, como reconhecimento pelo percurso do Grupo ao serviço do comércio automóvel nacional. Nos últimos 30 anos, o Grupo afirmou-se no mercado nacional e internacional com a entrada no negócio das telecomunicações em 1992, no lançamento da atividade de aluguer de longa duração em 1995 e a criação do Banco Mais em 2000.

Na primeira década deste novo século, são representadas novas marcas de automóveis. Em 2005, o Grupo recebe a Medalha de Mérito Empresarial da cidade de Coimbra. Em 2017 atinge o 1º lugar em vendas no mercado português de tratores agrícolas. Com foco na eficiência, em 2019 iniciou a implementação de um novo sistema de informação e gestão.

O Grupo Auto-Industrial é, em 2020, sinónimo de confiança, proximidade e compromisso na disponibilização das melhores soluções no setor automóvel, agrícola e naútico, através da sua rede de vendas e de assistência técnica de norte a sul do país, consolidando a sua dimensão e reputação enquanto um dos principais dinamizadores dos mercados onde opera em Portugal.

Atualmente o grupo dispõem de cerca de 700 colaboradores, tendo registado em 2019 uma faturação de 284,3 milhões de euros. O Grupo Auto-Industrial representa em Portugal: 19 marcas de automóveis, 9 marcas de tractores e equipamentos agrícolas, 9 marcas de motores, 6 marcas de nautica e 2 marcas de agro-jardim.