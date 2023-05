No meio da malha urbana lisboeta, o STAY é uma boa opção para um almoço de negócios rápido ou um momento de pausa com os colegas.

A vida na grande cidade não tem de ser só agitação quando há oásis como o STAY. Num ambiente onde predomina o verde e a presença de "vida selvagem", acresce a simpatia de quem nos recebe. Nesta selva urbana, a cidade fica lá fora. Intensa e bonita, espera fora de portas enquanto almoçamos ou tomamos uma bebida.

Situado bem no meio da malha urbana lisboeta, o STAY é uma boa opção quando se trata de decidir onde almoçar. Seja um almoço de negócios rápido ou um momento de pausa com os colegas, a sensação de estar longe do escritório é real. Além dos vários hambúrgueres que são os protagonistas do espaço – suculentos, old School e com opções veggie – todos os dias úteis existe um menu executivo com duas sugestões de cozinha tradicional.

E como há dias em que um brinde se impõe, o STAY tem excelentes cocktails e cervejas artesanais para um after-work descansado. Sem sair do centro da cidade, a possibilidade de sentir que está num bar exótico a celebrar um sucesso profissional ou apenas a trocar impressões sobre temas pendentes. Ou, então, nada disso: apenas celebrar a vida sabendo que amanhã é um outro dia!

Se o dia de trabalho se prolongar, o STAY tem as portas abertas para o jantar. E pode também levar a família ao fim de semana – o brunch ao domingo seguido de uns mergulhos na piscina aquecida é sempre um programa vencedor!

Morada: Rua António Alçada Batista, 5, 1500-911 Lisboa

Horário: Aberto todos os dias, das 12h às 22h30

Reservas: 211 549 641