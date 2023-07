BCMA e Cofina lançam os Branded Content Awards

A BCMA – Branded Content Marketing Association Portugal e o grupo Cofina lançaram os Branded Content Awards. Agências e marcas podem candidatar-se a partir desta sexta-feira, 30 de junho.

As candidaturas para os primeiros prémios na área do branded content estão abertas a partir desta sexta-feira, 30 de junho, a marcas e agências com projetos criativos. A BCMA – Branded Content Marketing Association Portugal e o grupo Cofina anunciaram os Branded Content Awards na primeira conferência da área em Portugal, a Branded Talks.

A conferência realizou-se na quinta-feira, no hotel Pestana Palace, em Lisboa, e contou com as intervenções de Patrícia Weiss, chairwoman e fundadora da BCMA Portugal e América do Sul, e dos responsáveis de marketing e comunicação de algumas das grandes marcas e agências em Portugal.

Os Branded Content Awards vão incentivar o talento dos profissionais que desenvolvem projetos de branded content e brand storytelling. Este prémio destina-se a marcas, agências de criatividade, agências de meios e produtoras que pretendam potenciar o valor das suas marcas e das marcas dos seus parceiros, afirmando-se com trabalhos inspiradores.

Há quatro categorias a concurso: Comunicação Integrada; Brand Experience; Work for Good e Power of Storytelling. Os critérios de avaliação das candidaturas focam-se na excelência criativa; resultados; relevância e originalidade.

Os projetos candidatos serão avaliados por um júri constituído por reconhecidas personalidades na área do branded content em Portugal, liderado por Patrícia Weiss, chairwoman e fundadora da BCMA Portugal e América do Sul.

A Branded Content Talks Portugal, a conferência na qual se anunciaram estes prémios inovadores, serviu para reconhecer e celebrar as boas iniciativas de branded content e brand storytelling de Portugal. A primeira conferência do género mostrou um olhar dos melhores profissionais do mercado português para as tendências e principais movimentos mundiais.





#BRANDEDCONTENTTALKSPORTUGAL

#BRANDEDCONTENTPT