4.ª edição dos Heróis PME com prazo de candidaturas alargado

A 4.ª edição dos Prémios Heróis PME, uma iniciativa da Yunit Consulting, consultora nacional especializada em pequenas e médias empresas, que pretende premiar a visão, a coragem a capacidade de inovação e a persistência das PME portuguesas, anuncia o alargamento do prazo de inscrições até 11 de fevereiro de 2022.

Num período marcado pelas incertezas e alterações nas rotinas de cidadãos e empresas, esta iniciativa procura destacar as PME que abraçaram e venceram os seus desafios e seguem o caminho da prosperidade servindo de exemplo a outros empresários a dar o salto. Adicionalmente, promove histórias e projetos de sucesso, bem como o reconhecimento junto do tecido empresarial como Herói PME.

Até ao momento, a Yunit Consulting destaca a qualidade das candidaturas já recebidas nas categorias de transformação digital e sustentabilidade, duas novidades desta edição, e reforça o convite às PME nacionais, que tenham histórias que inspirem outros empresários e outras empresas, pela sua visão, coragem empresarial, criatividade e o impacto causado na sociedade, a candidatarem as suas empresas. Para Rui Fonseca, CEO da Altronix, principal fabricante de Rótulos e Etiquetas em Portugal e vencedor da 3.ª edição Heróis PME, "o conselho que deixo a qualquer pessoa que esteja hesitante, tanto em concorrer a este prémio, como a lançar-se no mundo dos negócios, é: arriscar. Acreditar e persistir são meio caminho andado para a concretização dos nossos sonhos. (...) Ser Herói PME é ter confiança, tanto nas capacidades de liderança e gestão como na própria equipa."

As candidaturas, abertas a todas as PME independentemente do seu setor ou região onde está inserida, decorrem até 11 de fevereiro de 2022 e podem ser realizadas, de forma gratuita, no website www.heroispme.pt . O grande vencedor será conhecido numa gala no dia 28 de abril.