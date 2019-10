As microempresas representam 89,2% do tecido empresarial do distrito de Évora, são responsáveis por 25% do volume de negócios e empregam 47% da força de trabalho. No total, as micro, pequenas e médias empresas (PME) constituem 99,9% do tecido empresarial do distrito, são responsáveis por 93% das vendas e serviços e empregam 96% do total de recursos humanos – mais de 21 mil colaboradores. A indústria transformadora é, simultaneamente, a que movimenta mais dinheiro e emprega mais pessoas. É para os gestores das PME de Évora, que têm garantido uma dinâmica empresarial muito positiva, com mais 6,8% de novas empresas em 2019, que a AEP - Associação Empresarial de Portugal, em colaboração com a ANJE, dinamiza o LINK LAB ÉVORA já na próxima quinta-feira, 10 de outubro, das 9h00 às 15h00, no PACT – Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, para discutir e partilhar as boas práticas que garantem PME mais competitivas.