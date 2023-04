A AMCONFRARIA é a nova representante da marca Suzuki no distrito de Leiria

O Grupo AMCONFRARIA adquire a totalidade da empresa que representava a marca Suzuki com a ambição de dinamizar a marca na região.





O Grupo AMCONFRARIA adquiriu recentemente a totalidade do capital da empresa Faria & Filhos, que representa a marca Suzuki, com o objetivo de reforçar, expandir e otimizar a presença desta marca no distrito de Leiria.





A aquisição tornou-se efetiva no primeiro trimestre deste ano e a "abordagem da anterior administração da empresa" surgiu pela "conhecida e forte dinâmica do Grupo AMCONFRARIA e vontade de expansão do negócio na sua área de atuação", explica o administrador do grupo, Jaime Santos.





É neste contexto de "desejo de expansão e diversificação de marcas que representa, que decidiu juntar ao seu portefólio a Suzuki, acreditando no seu potencial de crescimento, assente na gama de produtos atual e na que se perspetiva para os próximos anos", adianta.





O Grupo AMCONFRARIA tem a "intenção de dinamizar a Suzuki no distrito de Leiria" e a primeira alteração que Jaime Santos "acredita que irá contribuir para isso, é a mudança do nome da adquirida para AMCONFRARIA, aproveitando, assim, a notoriedade deste grupo".





Por outro lado, aproveitando as sinergias do grupo, vai mudar a localização do ponto de assistência após venda da Suzuki para as instalações da Leiribéria (Zona Industrial Vale Sepal – Leiria), a partir de junho. "Esta alteração irá traduzir-se num melhor serviço ao cliente devido à melhor localização e condições destas instalações", explica o administrador. Já o ponto de venda manter-se-á na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no centro de Leiria.







Em linha com os planos para o reforço da sua posição no mercado europeu e em Portugal, a Suzuki, prevê o lançamento de um novo modelo em 2024 e a motorização escolhida será 100% elétrica. "Apesar de ainda não existirem muitos detalhes relativamente aos modelos a ser lançados a curto prazo", refere Jaime Santos, adiantando que, do lado do fabricante, há uma previsão de lançamento de cinco novos modelos até 2030.





O Grupo AMConfraria, opera no setor automóvel há mais de 30 anos, na região centro, representando as marcas SEAT e CUPRA no distrito de Leiria e Coimbra, bem como a Renault e Dacia como Reparador Autorizado. É também conhecida pela sua forte presença no mercado de usados multimarca. Junta-se agora, a AMCONFRARIA, dedicada à comercialização da Suzuki.





O Grupo AMCONFRARIA integrou cinco elementos Suzuki. Atualmente, o grupo empresarial AMC conta com 155 colaboradores – e, "num ano que se prevê desafiante, em virtude do contexto económico atual, tem como objetivo a consolidação dos bons resultados atingidos no ano de 2022, mantendo o foco na satisfação dos clientes e colaboradores do grupo", refere Jaime Santos.