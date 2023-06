A Brasileira do Chiado vence prémio AHRESP 2023, na categoria de Estabelecimento com História

A sétima edição dos prémios AHRESP distinguiu A Brasileira como loja histórica que contribui para o reconhecimento, valorização e proteção do interesse histórico e cultural.

O Pátio da Galé, em Lisboa, foi palco da sétima edição dos Prémios AHRESP, Associação da Hotelaria, Restauração e Simulares de Portugal, um evento que distingue e premeia anualmente as melhores empresas, instituições, estabelecimentos, profissionais e outras personalidades que se tenham destacado nos setores da restauração, alojamento e promoção turística em Portugal.

Nesta edição foram recebidas mais de 300 candidaturas. Em cada uma das 13 categorias a concurso foram selecionados cinco finalistas pelo Comité de Seleção, composto este ano por 43 membros especialistas e profissionais das áreas da restauração, hotelaria e gastronomia, bem como jornalistas, críticos e gastrónomos reconhecidos.

Perante uma plateia de centenas de convidados ligados ao setor da hotelaria e restauração, A Brasileira do Chiado arrecadou o galardão "Estabelecimento com História", uma categoria que distingue lojas históricas pelo nível de relevância, reconhecimento e contributo a nível regional e nacional e pelo contributo para o setor.

No mesmo dia, o jornal digital Mensagem de Lisboa, com sede emocional n’A Brasileira do Chiado, foi galardoado nos prémios Sapo, que distinguem os melhores na área da comunicação, como o Meio de comunicação social do ano.

Com mais de cem anos de História, A Brasileira é classificada, desde 1997, como imóvel de interesse público e é um dos mais antigos e um dos três únicos cafés de Lisboa que atravessaram todo o século XX e se mantêm abertos. Em 2017, a Câmara Municipal de Lisboa atribuiu-lhe o galardão «Lojas com História», em função do interesse cumulativo da sua atividade, bem como da existência e preservação de elementos patrimoniais materiais, culturais e históricos. Em 2020, juntando-se ao Grupo O Valor do Tempo, A Brasileira lançou o jornal digital Mensagem de Lisboa trazendo uma nova perspetiva ao jornalismo comunitário e ainda nesse ano reeditou o livro Mensagem, de Fernando Pessoa para celebrar o poeta, ambicionando dar a conhecer ao mundo a sua obra numa edição especial.

A Brasileira faz hoje parte do Historic Cafés Route da Europa. Foi ali que se criou um dos hábitos mais enraizados na cultura portuguesa, tomar um café, e onde nasceu o termo «bica». Pela sua localização privilegiada no coração do Chiado e sendo um café histórico que preserva o seu cariz, arquitetura e decoração originais contribui para elevar o setor a um patamar de excelência que dignifica o turismo em Portugal, um estatuto que se afirma com a relevante distinção que agora recebeu.

Sobre A Brasileira do Chiado

Inaugurada a 19 de novembro de 1905, no Chiado, A Brasileira foi criada por Adriano Telles, um ex-emigrante português no Brasil. Com a liberdade conseguida no período pós-implantação da república em 1910, e pela sua localização privilegiada, A Brasileira do Chiado tornou-se um dos cafés mais concorridos de Lisboa na época e foi o cenário de inúmeras tertúlias intelectuais, artísticas e literárias. Escritores e artistas de renome como Fernando Pessoa ou Almada Negreiros encontravam n’A Brasileira do Chiado a inspiração para conceitos e ideias paradoxais.

Foi na Brasileira do Chiado que nasceu o termo «bica», que seria a abreviatura de "beba isto com açúcar", um incentivo para tornar o café (uma novidade naquela época), mais agradável para os clientes, enquanto lhes criava o hábito e marcava um ritual.

A Brasileira do Chiado mantém intacta a sua identidade, quer pela especificidade da sua decoração, quer pela simbologia que representa por se encontrar ligada a círculos de intelectuais. Classificada, desde 1997, como imóvel de interesse público, é hoje um dos mais antigos e um dos três únicos cafés de Lisboa que atravessaram todo o século XX e se mantêm abertos. A Brasileira do Chiado é, desde sempre, um espaço verdadeiramente icónico da cidade de Lisboa, granjeando o seu posto de destaque entre os locais mais emblemáticos do Chiado, como um dos mais visitados e fotografados de toda a cidade.