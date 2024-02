A Cesce celebra 37ª Convenção no Porto com os olhos postos em 2024

A Cesce realizou recentemente a sua 37ª Convenção Geral no Porto, evento que coincidiu com o vigésimo aniversário da chegada da seguradora espanhola a Portugal, com a abertura dos seus primeiros escritórios. Sob o lema «Uma ponte para o sucesso», a companhia fez um balanço dos seus principais marcos e objetivos alcançados durante o ano passado para se concentrar agora em 2024 «onde continuaremos a ser cruciais para que os nossos clientes alcancem o sucesso conjunto», como salientou no seu discurso de abertura Fernando Salazar, Presidente Executivo da Cesce.





Rita Lacerda, diretora-geral da empresa em Portugal, foi a anfitriã de uma conferência que se centrou nas duas principais áreas da Cesce. Assim, a Conta do Estado Espanhol, abordou aspetos como as diferentes tendências e riscos que ocorrem no cenário internacional, a análise das conquistas alcançadas neste ramo ou a contribuição da empresa para a sustentabilidade. Na Conta Própria, por seu lado, o foco foi nos desafios colocados pelo aumento da sinistralidade, o novo enquadramento legal ou a contribuição do seguro de crédito para as empresas aumentarem as suas vendas e recuperarem os seus incobráveis. Para todos estes temas, a companhia afirmou estar preparada através do fortalecimento das suas áreas-chave e do lançamento de novos produtos."





Outros aspetos como o redesenho da Cesnet, a solução digital que a Cesce oferece aos seus clientes, ou a importância da colaboração entre Espanha, Portugal e Marrocos e as suas filiais na América Latina para o futuro da companhia, foram também temas destacados ao longo do dia que teve como toque final a tradicional entrega dos prémios à equipa comercial pelas mãos de Fernando Salazar.