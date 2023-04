A chanceplus comemora os 17 anos com os olhos postos no futuro

A chanceplus completou no passado dia 20 de abril os 17 anos de atuação no setor de intermediação de crédito. A empresa segue numa trajetória de expansão e tem muito o que comemorar juntos aos seus colaboradores e parceiros, que são fundamentais nas conquistas dos últimos anos.





Para celebrar a notoriedade da organização, o fundador Manuel Marçal reuniu a equipa em um almoço de confraternização no restaurante Theatro, um sítio icónico e muito agradável, na Póvoa de Varzim.





Durante o almoço, os funcionários puderam fortalecer os vínculos de amizade, conversar sobre as vivências com os clientes e os parceiros e, com isso, sentir-se mais integrados e participantes do sucesso que a chanceplus tem conquistado ao longo dos anos.





O encontro contou também com a presença do cantor Olavo Bilac, embaixador da chanceplus, que animou a todos durante o almoço e na divertida sessão de fotos que servirão de recordação de tão especial ocasião.





Olhar para o futuro sem esquecer o passado





A chanceplus alcança os seus 17 anos no concelho de VIla Nova de Famalicão, com atuação estendida a todo o país. Visionária desde a fundação, a empresa se prepara para os desafios do futuro, com a tecnologia e as novas ferramentas de comunicação para estar sempre perto dos clientes, procurando fazer sempre os possíveis para apoiar a todos na realização dos sonhos e objetivos de vida.





Pelo segundo ano consecutivo, a organização foi distinguida com os selos "TOP 5% melhores PMEs de Portugal" e o "TOP 10 Melhores Empresas do Setor de Serviços Financeiros e Seguros de Portugal". A chanceplus também está no ranking do Happiness Works 2022, como uma empresa em que a felicidade conta.





Chegar a tais designações e obter o reconhecimento público é resultado do compromisso da organização de manter vivo o seu propósito inicial, que é atender a cada pessoa nas suas particularidades e encontrar a melhor solução para quem procura a chanceplus, entregando um "fato à medida" para cada cliente.