A chanceplus está no Top 20 Empresas mais Felizes de Portugal

Empresa conquistou o prémio Happiness Works 2023, que mede a felicidade nas organizações de todo o país.





A chanceplus, empresa de intermediação de crédito de Vila Nova de Famalicão, foi distinguida com o selo Happiness Works 2023. A certificação, auferida e concedida pela entidade Happiness Works em parceria com a Revista Exame, elenca as 20 empresas que proporcionam mais qualidade de vida e felicidade aos colaboradores.





O estudo é realizado junto aos funcionários das empresas e avalia questões como a valorização da função no dia a dia, a integração da equipa e as possibilidades de conciliar a vida pessoal e a profissional.





Para a chanceplus, receber essa distinção significa a coroação de um trabalho de mais de 17 anos sempre a priorizar o relacionamento salutar dentro e fora da organização, estreitando os laços de amizade e companheirismo em toda a equipa.





Essa valorização se mostrou ainda mais relevante em tempos difíceis. "Durante a pandemia, por exemplo, se já tínhamos uma equipa muito motivada e que confia na empresa, conseguimos que esses níveis fossem aumentados." comenta o CEO e fundador da chanceplus, Manuel Marçal.





Mesmo diante das incertezas do mercado, a empresa optou por manter uma base sólida, apostar nas pessoas, estancar a rotatividade e promover mais e melhor formação. Assim, segue numa trajetória de expansão e tem muito o que comemorar juntos aos seus colaboradores e parceiros, que são fundamentais nas conquistas dos últimos anos.





Ranking para medir a felicidade dos portugueses no trabalho





O estudo Happiness Works 2023 é é promovido em conjunto com a APG - Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, e tem como parceiros, entre outras entidades de relevância nacional, a Revista Exame.

Esta iniciativa realiza-se desde 2012 e tem como objetivo avaliar o nível de Felicidade Organizacional. No acumulado já participaram 40.000 profissionais de 360 organizações, em Portugal. Os resultados formam o Top 20 das organizações mais felizes do país. Cada empresa distinguida com o selo, recebeu o certificado num evento destinado não só à entrega dos prémios às organizações mais felizes, mas também à partilha dos principais resultados obtidos e das boas práticas nas empresas.