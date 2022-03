A chanceplus volta a patrocinar o campeão Lino Araújo

Depois de ter alcançado a medalha de bronze, no Runabout GP1 no Campeonato do Mundo UIM-ABP Aquabike 2021, Lino Araújo tem as forças renovadas para um novo ano e para somar ainda mais vitórias!





E para o ajudar a alcançar o pódio, a chanceplus volta a patrocinar o campeão, tendo a certeza de que Lino Araújo voltará a dar-nos muitos motivos para nos orgulharmos do nosso campeão.





Uma vez mais, Lino Araújo aproveitou para agradecer, nas redes sociais, todo o apoio da sua equipa, dos seus familiares e de todos os seus patrocinadores.





Estamos contigo, Lino Araújo!