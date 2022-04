A GI Group anuncia um novo marco na sua história

O Lançamento da GI Group Holding, uma nova marca corporativa que representa o ecossistema empresarial de recrutamento.

Com receitas de 3,3 mil milhões de euros e uma equipa de mais de 6.000 colaboradores, a criação da nova Holding permite uma abordagem mais integrada e estratégica a um dos principais prestadores de serviços do mundo para a evolução do mercado de trabalho.

A Gi Group anunciou hoje a sua evolução com o lançamento da Gi Group Holding (www.gigroupholding.com). Com efeito imediato, a nova marca corporativa unifica ainda mais a abordagem estratégica e o impacto das soluções Gi Group Holding, que oferece um conjunto completo de serviços de recrutamento. Sediado em Milão e contando com mais de 6.000 colaboradores, graças à sua presença direta, o grupo está ativo em 30 países por todo o mundo.

A nova empresa Holding – através das suas principais marcas – presta serviços a mais de 20.000 empresas, com receitas de 3,3 mil milhões de euros (números de 2021), tornando-se a 5ª maior empresa europeia de recrutamento e 16.ª a nível mundial. Coletivamente, nos últimos cinco anos, entre 2017 e 2021, o grupo registou um aumento de receitas de 65% (+1,3 mil milhões de euros). Tendo como pano de fundo a complexa situação global de recursos humanos atual, estes resultados positivos – aliados a este importante passo na história da empresa – destacam a posição de liderança do grupo no mercado. De facto, a Gi Group Holding pretende criar um Mercado de Trabalho Global sustentável, dinâmico e agradável, refletindo as necessidades em constante mudança de candidatos e empresas.

O objetivo principal da Gi Group Holding é demonstrar valor em "More than Work", apoiando os candidatos no seu dia-a-dia e promovendo ambientes positivos e acessíveis, através do compromisso de criar ambientes de trabalho agradáveis e seguros, o que proporciona, por sua vez, locais de trabalho colaborativos onde os trabalhadores se sentem livres para se expressarem e proporem novas ideias e soluções.

Neste sentido, o ecossistema global de serviços integrados de RH da Gi Group trabalha para gerar valor social e económico sustentável, construindo, por sua vez, um ambiente de trabalho agradável que pode mudar a vida dos colaboradores. Através da proposta de valor do colaborador -"Changing Lives", as marcas globais, porém complementares, do Grupo fornecem um conjunto de ofertas de 360° que disponibilizam soluções relevantes e impactantes para qualquer desafio do cliente, com experiência em dar rapidamente respostas a – e antecipar as – tendências e necessidades globais e regionais do mercado. Estas marcas são:

Gi Group: trabalho temporário e permanente

Gi BPO: business process outsourcing

INTOO: transição de carreira e empregabilidade

Wyser: search and selection de Quadros Médios e Superiores

Grafton: professional staffing

TACK/TMI: aprendizagem e desenvolvimento

QiBit – recrutamento na área de IT

Estas marcas-chave são apoiadas por várias empresas locais que respondem às necessidades empresariais regionais. Mais especificamente, em Portugal, a empresa conta com escritórios em 11 localidades de norte a sul do país, oferecendo serviços através de 5 marcas (Gi Group, Gi BPO, Wyser, TACK/TMI e QiBit), gerando mais de 50.000 contratos de trabalho desde o arranque da operação no país.

Nos próximos cinco anos, a estratégia de negócio do Grupo irá centrar-se na consolidação de mercados fortes (Itália, Brasil, Reino Unido, Alemanha, França, Polónia, China e Espanha) e na aceleração em países com alta oportunidade de crescimento através do crescimento orgânico e possíveis aquisições. Adicionalmente, o Grupo trabalhará para reforçar e melhorar o seu core business de Trabalho Temporário. Um outro foco estratégico será os seus serviços de Professional Staffing, que têm um potencial considerável, nomeadamente através de relações consolidadas com Clientes Corporativos de topo.

A liderar a estratégia de negócio da Gi Group Holding encontra-se o CEO Stefano Colli-Lanzi, que afirma "Hoje marca um dia importante e de orgulho na história da nossa empresa. Desde a fundação, em 1998, graças ao contributo inestimável dos nossos dedicados colaboradores em todo o mundo, a nossa organização tornou-se uma força líder na indústria dos Recursos Humanos". Acrescenta ainda, "Nunca antes o cuidado com o indivíduo foi tão crucial para o sucesso organizacional. E com a criação da Gi Group Holding, a nossa missão é cada vez mais clara: contribuir para a evolução do mercado de trabalho sustentável e enfatizar o valor pessoal e social do trabalho".





Entre as prioridades da estratégia centrada nas pessoas está a promoção do Trabalho Sustentável: um objetivo que se procura alcançar através de toda a atividade da Holding. Através do Trabalho Sustentável, a Gi Group Holding tem como objetivo elevar os padrões da indústria com atividades que promovam uma responsabilidade partilhada entre os vários stakeholders para ajudar a alcançar condições de vida e de trabalho que apoiem as pessoas ao longo de uma vida de trabalho duradoura. Na verdade, o Trabalho Sustentável diz respeito a:

Pessoas: Ajudar a aumentar o significado e o valor do trabalho, cuidando do bem-estar psicofísico, investindo no desenvolvimento de competências e construindo relações profissionais e de liderança.

Empresas: Melhorar a resiliência, priorizando a inovação e a criação de valor e investindo em capital humano. Além disso, promover a diversidade e a inclusão, reduzindo o desperdício e prestando atenção às principais questões ambientais.

Instituições: Desenvolver e apoiar políticas de trabalho, combatendo o trabalho não declarado e evasão fiscal, promovendo a flexibilidade sustentável, reduzindo o desfasamento das competências e promovendo a formação para aumentar a empregabilidade das pessoas.

O lançamento da Gi Group Holding é potenciado por um ecossistema digital que inclui um novo website global (www.gigroupholding.com) e uma página dedicada do LinkedIn onde serão disponibilizadas notícias, insights e outros conteúdos relevantes para a nossa comunidade global.

Sobre a Gi Group Holding