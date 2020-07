A ISCTE Junior Consulting lança a campanha BackONBusiness

A ISCTE Junior Consulting é uma Júnior Empresa, constituída exclusivamente por estudantes universitários do Iscte, onde está sediada, cujo core business é a Consultoria de Gestão. Fundada em 2010, conta atualmente com 47 membros ativos e tem acordos de parceria com um conjunto de entidades que apoiam o seu crescimento como, por exemplo, a Deloitte, a Jerónimo Martins, a Michael Page e a L’Oréal.

Ao longo dos anos, foram desenvolvidos vários projetos de consultoria para empresas de renome, tais como a PT, Delta e 360 Imprimir, que permitiram e potenciaram, através do método "learning by doing", o desenvolvimento dos seus membros.

O trabalho desenvolvido pela ISCTE Junior Consulting já foi diversas vezes reconhecido através de variadas premiações, como "Júnior Empresa do Ano" em 2014 e 2015 e "Projeto do Ano" em 2015, 2016, 2018 e 2020.

A campanha BackONBusiness, desenvolvida pela Júnior Empresa surge para fazer face ao cenário preocupante que as empresas enfrentam atualmente, em especial, as ligadas à cultura e aos setores turístico e de restauração, tendo como principal objetivo, contribuir para a recuperação destas empresas através da identificação e formulação de soluções personalizadas a nível estratégico, de marketing e de gestão de recursos humanos, que lhes permitam uma rápida adaptação ao novo cenário e, consequentemente, o alcance da sua estabilidade económica e financeira.