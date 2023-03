A M&A cria mochila original para transporte de garrafas

Pensada para quem se desloca em duas rodas e é amante de vinho, este acessório foi inspirado na EN2 e apresentado na Prowein, na Alemanha.

A M&A Creative Agency assina o packaging da marca de vinhos Lamego – N2 – 96km e a mochila de transporte CPack by N2 Lamego. Ambos os projetos foram desenvolvidos para o Solar de Cambres e foram inspirados na estrada N2, que liga Chaves a Faro.





A agência desenvolveu as ilustrações para os vinhos tinto, branco e rosé da Lamego – N2 – 96km, bem como a mochila (backpack) de cortiça reciclada, com acessórios em pele produzidos manualmente. Sendo a Casa de Cambres situada em pleno Douro, a M&A inspirou-se na N2, e no km 96, para criar um produto para os muitos viajantes, ciclistas, motards, que percorrem esta icónica estrada nacional.





"Em cada um dos rótulos, está uma história, uma vivência, um momento. O equilíbrio gráfico, as paisagens, a paleta cromática são um convite para que se faça à estrada e deseje também consumir os produtos da marca Lamego – N2 – 96km", explica Luis Marques da agência sobre a embalagem das garrafas.





A CPack demorou um ano a ser desenvolvida, "entre conceito, estudo, testes e execução final, juntando a sua e rgonomia, múltipla funcionalidade, design irreverente, é impossível ficar indiferente a esta backpack" adianta a Agencia M&A.