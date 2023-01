A Nauticampo regressa à FIL de 8 a 12 de Fevereiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No próximo dia 8 de Fevereiro, começa a Nauticampo que decorre até dia 12, na FIL. Trata-se do maior evento dos sectores da Náutica, Campismo, Desporto de Aventura e Destinos. A Nauticampo é o local de encontro de inúmeras comunidades que partilham a emoção e empatia por actividades Outdoor, do público em geral e dos diversos profissionais dos sectores em exposição.





A Nauticampo transporta o visitante para um misto de experiências, onde se podem conhecer vários Destinos com oferta diversificada de actividades Outdoor e ter contacto com diferentes formas de usufruir da natureza.





O visitante pode ver e saber mais sobre as muitas embarcações expostas, as Caravanas, Autocaravanas ou Casas e Mobile Homes. Entrar num acampamento de luxo também é possível, pois o glamping estará presente na Nauticampo.





Outra de muitas opções, é o Overland, viagens com autonomia em veículos preparados para a proximidade da natureza e a aventura, na Nauticampo pode aprender como fazer e ter o que necessita para uma viagem tranquila.





"A Nauticampo é também um espaço para a promoção de várias modalidades desportivas. Este ano, destacamos o Remo e as várias dinâmicas organizadas pela Associação Naval de Lisboa, nas quais o público pode participar - aulas de grupo em ergómetro, aulas corporate, aulas para escolas, desafios para os visitantes e até competição – Regata regional, duatlo com prova em ergómetro e corrida.", afirmou Miguel Anjos, Coordenador da Nauticampo.





De acordo com Pedro Vale, Administrador do BoatCenter a "Nauticampo é o mais antigo certame nacional de Náutica de Recreio e o único reconhecido internacionalmente. Será, por excelência, o local de eleição para a divulgação e promoção das novidades a apresentar para a temporada, rever parceiros e convidar clientes e potenciais clientes a fazerem parte desta iniciativa e, quem sabe, conseguir ali o melhor negócio para adquirir o seu novo barco".





"Este ano, vamos ter em exposição modelos de 2023 das nossas representadas Chaparral (21 SSi e 23 SSi inboard e outboard), Joker Boats (Clubman 30, Clubman 26 e Clubman 22, entre outros), Rand (Leisure 28, Spirit 25, Play 24, entre outros) e ainda o projecto Villa Náutica BoatCenter que contamos com o início das obras muito em breve", acrescenta Pedro Vale.





Também Isabel Mesquita, CEO da GoCaravaning, considera "muito importante a participação nesta feira por ser um espaço que desperta a curiosidade dos visitantes. É muito interessante do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista social, pois também é uma oportunidade para revermos clientes e amigos. No nosso stand será possível conhecer minicaravanas, caravanas e autocaravanas".

Sobre a Nauticampo





A Nauticampo – Salão Internacional de Navegação de Recreio, Desporto Aventura, Caravanismo e Piscinas é o mais prestigiado evento realizado em Portugal nesta área e um dos mais antigos da Europa. Desde o primeiro dia, este certame tem cruzado gerações e proporcionado aos visitantes uma oportunidade única de contactarem de perto com as mais recentes novidades, e aos expositores a possibilidade de concretizarem negócios com os visitantes que acorrem anualmente.

Data: 8 a 12 de Fevereiro | Local: FIL, Parque das Nações

Horário:

8, 9 e 10 de Fevereiro -14:00 | 22:00

11 de Fevereiro -10:00 | 22:00

12 de Fevereiro -10:00 | 22:00

