À procura de soluções para o combate às alterações climáticas, no Alentejo

Centro Tecnológico de Técnicas de Construção Sustentável





Vai nascer no Alto Alentejo, em Monforte, um Centro Tecnológico de Técnicas de Construção Sustentável.





A 20 de junho foram dados os primeiros passos para a concretização do projeto, com a formalização de parcerias. Politécnico de Portalegre; Fórum da Energia e Clima; Instituto da Construção, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e Direção-Geral do Património Cultural associam-se à Câmara Municipal de Monforte, nesta iniciativa, que conta com o apoio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo.





Pretende-se que este seja um polo tecnológico de investigação, detentor de know-how que possa contribuir para gerar soluções ao nível da economia circular e proporcionar formação para técnicas de construção sustentáveis, de baixo impacto ambiental, alinhadas com as boas-práticas ancestrais e as exigências atuais.





De acordo com Luís Loures, presidente do Politécnico de Portalegre – a instituição de ensino superior do Norte Alentejo – este centro vai ao encontro de vários projetos de investigação, que têm vindo a ser desenvolvidos na instituição a que preside, em áreas nas quais o Politécnico tem uma responsabilidade na região, tais como a sustentabilidade, a transição energética e a descarbonização.





É intenção candidatar este projeto a fundos comunitários, estando os parceiros envolvidos a trabalhar para esse objetivo.