A profissão jurídica na nova era digital e a solução certa

É na tecnologia que está a chave do sucesso da profissão jurídica do século XXI para enfrentar as grandes mudanças da nova era digital. A tecnologia pode ser mais do que uma vantagem competitiva para os escritórios de advogados e departamentos jurídicos de organizações e nela podem ancorar-se profundas transformações.





É claro que a transformação digital traz consigo oportunidades como aumentar a produtividade, melhorar a prestação de serviços e poupar tempo nas tarefas de rotina. É uma verdade absoluta. Mas, com todos os chavões sexy associados à área tecnológica, o processo de identificação de necessidades no âmbito da transformação digital pode ser rasteiro.





Por isso, a seleção e aquisição de novas ferramentas deve ser precedida de um exercício interno honesto e consciente: é importante que os departamentos jurídicos e escritórios de advogados não esqueçam aquilo que verdadeiramente procuram melhorar em 2022. Em que ponto está o escritório na área da digitalização? Que processos e tarefas podem ser digitalizados? Que requisitos deverá preencher a solução mais adequada à forma de trabalho? Ganha-se aqui, também, a extraordinária oportunidade para avaliar a maturidade e nível de digitalização de um escritório de advogados e isso não pode esquecer, obviamente, como é que as pessoas se sentem no âmbito desse processo.





As mudanças podem trazer contrariedades, mas também estímulo e, por isso, conseguir motivar um departamento – isto é, as pessoas que nele trabalham – permite consolidar uma cultura digital e é um passo acertado para fazer os investimentos certos. Para tal, a solução só é certa quando pode ser potencialmente adotada por todos, pela sua praticidade.





O software de gestão para advogados LMS® (Legal Management System) é uma solução de gestão inteligente dedicada a escritórios de advogados ou organizações com grande volume de processos, que permite automatizá-los e otimizá-los.





A Blue Screen oferece uma solução Legal Tech completa para departamentos jurídicos que procura maximizar os seus recursos e eliminar ineficiências. Sendo uma ferramenta extremamente intuitiva, colaborativa e ultra-segura, inclui gestão de entidades, dossiers, litígios, respetivas despesas, contratos e arquivo de documentação. Tudo isto acompanhado de uma ferramenta inovadora de gestão de tempos de trabalho com cada cliente e tarefa, de um modo absolutamente prático e que vem, finalmente, automatizar algo tão importante na prática jurídica.





O software jurídico Legal Management System®, acessível a partir de qualquer dispositivo com ligação à internet, permite disponibilizar fluxos de trabalho que apoiam o utilizador ao longo das diversas fases de processos, facilitando o cumprimento de normas internas, partilha de informação e tarefas dentro da mesma equipa ou departamentos distintos e melhorando significativamente a comunicação interna.

Esta aplicação assume-se também como uma ferramenta muito útil para a cobrança de dívidas e incentiva a gestão baseada em dados concretos, devido à enorme facilidade de extração dos mesmos para relatórios, com vista à análise de produtividade e rentabilidade.

As funcionalidades da solução Legal Management System® encontram-se perfeitamente alinhadas com as tendências para 2022 no setor jurídico, as quais incluem o trabalho remoto e híbrido (uma mudança que veio para ficar), a automatização de contratos, em particular na gestão dos mesmos, bem como uma gestão orçamental apertada (baseada em KPI’s para acompanhar o desempenho e assegurar cumprimento de objetivos). Trata-se de opções que só podem ser levadas a cabo com o apoio de uma ferramenta de gestão à altura.

Há meia dúzia de anos ninguém diria que a profissão jurídica viria a ser tão influenciada pelo rápido desenvolvimento tecnológico como é hoje, mas os últimos dois anos mostraram um verdadeiro espírito de inovação que deriva da capacidade de adaptação rápida e abertura de espírito ao olhar para o futuro. Agora é o momento de reforçar a resistência das equipas jurídicas e garantir a adoção de uma solução ágil, em evolução constante e assente numa plataforma tecnológica de incontestável robustez.

A Blue Screen conta com mais de 20 anos de experiência na entrega de projetos de IT e atua continuamente em diversos setores, nomeadamente bancário, jurídico, automóvel e leiloeiro.