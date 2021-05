AADIC lança campanha motivacional para doentes com insuficiência cardíaca

Para assinalar o Mês do Coração, a Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca (IC) promove uma campanha com o mote "de Coração Cheio & Sem Reservas". A iniciativa é dirigida pela primeira vez aos doentes com insuficiência cardíaca sobre a premissa que é possível viver com qualidade de vida.

Em Portugal existam cerca de 400 mil pessoas com insuficiência cardíaca, sendo possível que grande parte destes ainda estejam subdiagnosticados e subtratados. Estima-se que a sua prevalência possa aumentar entre 50 a 70% até 2030. Atualmente, representa a 1ª causa de internamento hospitalar após os 65 anos.

"A pandemia veio intensificar esta problemática porque, infelizmente, os diagnósticos ficaram suspensos e os próprios doentes assumem que tiveram medo de se dirigir ao hospital para receber os respetivos cuidados de saúde.

O objetivo da nossa Associação é apoiar os doentes e por isso, nesta fase, que marca o mês do coração, decidimos promover uma campanha dirigida a eles com um foco motivacional, mostrando que é possível viver com qualidade de vida, desde que o doente: cumpra as recomendações médicas; tome a medicação corretamente; tenha cuidados com a alimentação; pratique atividade física; não fume nem beba bebidas alcoólicas e tenha apoio adequado para autogerir a sua doença no dia a dia.", explica a Dra. Maria José Rebocho, cardiologista e membro técnico científico da AADIC.

A campanha "de Coração Cheio & Sem Reservas" lança um movimento solidário ao desafiar a sociedade civil, os sócios e os profissionais de saúde, a vestirem uma camisola vermelha pela insuficiência cardíaca, durante o mês de maio, e a partilhar em fotografia esse registo na página de Facebook da AADIC. No final do mês do coração a Associação irá criar um cartaz com os rostos que se associaram à campanha.

A cidade de Lisboa será também palco desta campanha através de vários mupis JCDECAUX.

"A Insuficiência Cardíaca é uma doença frequente, em especial nos estratos etários mais elevados, muitas vezes diagnosticada tardiamente, com internamentos hospitalares recorrentes e mortalidade elevada.

No mês de Maio, em que se celebra o Mês do Coração, a AADIC através desta sua iniciativa pretende, em geral, chamar a atenção da opinião pública para esta doença, ainda insuficientemente compreendida pela população, ao mesmo tempo que se dirige, em particular, aos doentes com IC sublinhando que é possível viver com qualidade de vida desde que se observem os cuidados necessários", conclui Dr. Luís Filipe Pereira, presidente da AADIC.

Junte-se a esta causa, com a AADIC escute o seu coração!

#deCoraçãoCheio #SemReservas #DeVermelhoPelaIC #AADIC