AGIF colabora com a OCDE em projeto da UNIÃO EUROPEIA para prevenção de incêndios em Portugal.





De forma a fortalecer o quadro de gestão de risco de incêndios em Portugal e no seguimento da transformação do Sistema iniciada em 2017, a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, IP (AGIF) colabora com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), no projeto "Adaptação Climática: Prevenção de Incêndios Rurais em Portugal", cujo lançamento está agendado para dia 15 de janeiro, no Centro Cultural de Belém, entre as 09h30 e as 17h15. O projeto é financiado pela União Europeia através do Instrumento de Apoio Técnico, um programa gerido pela Direção-Geral do Apoio às Reformas Estruturais (DG REFORM) da Comissão Europeia.

O projeto procura que as políticas públicas, as decisões e o modelo de financiamento, passem a levar cada vez mais em linha de conta a avaliação deste risco e conhecimento científico e técnico.

Pretende também melhorar a articulação, a mobilização a capacitação dos intervenientes de diferentes setores e nos diferentes níveis territoriais - desde a escala nacional até à escala comunitária - onde as regiões e autarquias desempenham um papel fundamental.

Esta diversidade será assegurada por painéis de participantes que com as suas diferentes perspetivas contribuirão para uma discussão enriquecedora para alimentar o arranque deste projeto, que terá a duração de dezoito meses.