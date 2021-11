Ageas Seguros promove novo Fórum Ordens Profissionais, em parceria com a Ordem dos Enfermeiros

Ageas Seguros a desenvolver um novo Fórum Ordem Profissionais, em parceria com a Ordem dos Enfermeiros, no próximo dia 2 de dezembro, emitida a partir de Montes Claros, Lisbon Secret Spot, e que poderá ser visualizada através do site www.ageas.pt/forumordens



"Liderança em Tempos de Pandemia" é o mote que leva aa desenvolver um novo, em parceria com as, no próximo dia, emitida a partir de Montes Claros, Lisbon Secret Spot, e que poderá ser visualizada através do site

Esta ocasião contará com a presença da Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, o Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo, Camilo Lourenço, Jornalista, Comentador, Fundador e Apresentador de A Cor do Dinheiro, Steven Braekeveldt, CEO do Grupo Ageas Portugal e Gustavo Barreto, Chief Commercial Officer do Grupo Ageas Portugal.





Os Profissionais de Saúde estiveram e estão na linha da frente na proteção das Pessoas. Em tempos de pandemia, a liderança e a confiança que transmitiram foi essencial para que pudéssemos chegar aos dias de hoje como chegámos. Os Enfermeiros têm um papel fundamental nessa liderança. O Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo estará para sempre ligado ao plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal. Em tempo recorde, traçou um plano eficaz e conseguiu vacinar mais de 8 milhões de Portugueses colocando Portugal à frente dos países mais vacinados do mundo, com o contributo fundamental dos Enfermeiros. O objetivo passa por debater os desafios de uma liderança forte e coesa durante uma pandemia e o papel importante que estes profissionais desempenharam e ainda desempenham nos dias de hoje.





PROGRAMA - 3.ª Conferência, dia 2 de dezembro, a partir das 18h

18h00 – Introdução: Camilo Lourenço - Jornalista, Comentador, Fundador e Apresentador de A Cor do Dinheiro

18h05 - Boas Vindas: Gustavo Barreto- Chief Commercial Officer do Grupo Ageas Portugal

18h15 - Mesa Redonda | Tema: Liderança em tempos de pandemia

Ana Rita Cavaco - Bastonária da Ordem dos Enfermeiros

Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo - Coordenador da Task Force para o Plano de Vacinação contra a Covid-19

Steven Braekeveldt - CEO do Grupo Ageas Portugal

Moderação de Camilo Lourenço

19h15 – Momento de Homenagem

19h35 - Encerramento: Gustavo Barreto - Chief Commercial Officer do Grupo Ageas Portugal