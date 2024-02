Agentes e corretores no maior evento do setor segurador

Congresso Nacional dos Agentes e Corretores de Seguros será palco da entrega dos Prémios APROSE.

Organizado pela APROSE, Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros, o mais importante evento nacional dos profissionais da área dos seguros irá debater as preocupações atuais do setor, mas também perspetivar o futuro de uma atividade que é de extrema importância para o setor económico e, acima de tudo, para os cidadãos.





O Congresso Nacional dos Agentes e Corretores de Seguros vai já na 10ª edição, decorre no dia 23 de fevereiro, na Fundação Champalimaud, em Lisboa, e, como vem sendo hábito, irá permitir juntar profissionais de todo o país. Entre os oradores, está já confirmada a presença de António José Seguro, antigo ministro Adjunto de António Guterres, antigo eurodeputado e secretário-geral do Partido Socialista entre 2011 e 2014.





O Congresso será também palco da entrega dos Prémios APROSE 2024, que visam distinguir as melhores seguradoras e prestadores da atividade, e este ano vão estar a votação quatro novas categorias: Automóvel, Multirriscos, Saúde e Inovação.





As votações decorrem até 19 de fevereiro, no site da APROSE.





Na edição 2023 do Congresso, os vencedores foram:

Melhor Seguradora para Agentes (votadas somente por Agentes Individuais e Coletivos): Tranquilidade

Melhor Seguradora para Corretores (votadas somente em votação para Corretores): Fidelidade

Melhor Seguradora Não Vida (votação por Agentes e Corretores): Fidelidade

Melhor Seguradora Vida (votação por Agentes e Corretores): Real Vida Seguros





David Pereira, presidente da APROSE, refere que "sendo este um evento de particular importância para a atividade seguradora, espero a participação de todos no Congresso e conto com a presença de todos, para que possamos, em conjunto, analisar o momento presente e perspetivar o futuro. Para além do debate de ideias, que irá ocorrer ao longo dos trabalhos, vamos encerrar o Congresso da melhor forma, premiando aqueles que mais de distinguiram no último ano e gostaria de sublinhar que, depois do sucesso que foi a edição anterior dos prémios, este ano iremos ter mais quatro categorias a votação".





Para David Pereira este é "mais um sinal claro da relevância do Congresso da APROSE e do reconhecimento do trabalho que é desenvolvido pelas seguradoras e pelos profissionais deste setor".