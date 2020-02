A nova loja Agriloja do Funchal abriu hoje ao público com o conceito que a caracteriza e as soluções para quem se dedica aos animais e plantas, oferecendo mais de 1400m2, com tudo para a Agricultura, Jardim, Pecuária, Animais de Estimação, Bricolage e Casa.

Encontra também produtos e aconselhamento para a proteção de culturas no balcão dedicado à venda de produtos fitofarmacêuticos, considerado um fator de diferenciação da insígnia Agriloja.





No entanto, são as flores, árvores de fruto e as hortícolas, bem como os animais de capoeira e de estimação que tornam a experiência de visitação ainda mais rica. Por exemplo, é possível encontrar um animal de companhia, a sua alimentação, o habitat e os acessórios ou então a planta, o vaso, os adubos e substratos e as ferramentas necessárias.





A equipa da Agriloja do Funchal é constituída por 14 colaboradores que vão apoiar nas melhores opções de compra e responder às necessidades específicas.





Para além da relação com os clientes, o papel no desenvolvimento de parcerias locais com fornecedores é fundamental. A Agriloja do Funchal tem o objetivo de que os 30% dos seus produtos tenham origem em parceiros locais.





A cerimónia solene de inauguração foi realizada ontem com a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira Miguel Filipe Albuquerque.

O sortido de produtos foi selecionado para responder às necessidades e lacunas do mercado na Madeira, como por exemplo, a Apicultura, Enologia e peças para tratores.