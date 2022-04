Agriloja marca presença na Expofranchise 2022

A Agriloja irá estar presente na Expofranchise 2022, a maior feira de franchising em Portugal que se realiza nos dias 19 e 20 de Abril no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, contando também com a presença de outras marcas nacionais e internacionais que procuram a expansão dos seus negócios através do franchising.





A Agriloja é a maior rede nacional de lojas para animais e plantas destinado a um cliente hobby/DIY e Profissional que continua a sua estratégia de expansão através de abertura de lojas próprias e franchisadas, baseada no crescimento sustentado e consolidado.





A participação na Expofranchise permitirá à marca divulgar o seu conceito de loja e de negócio, como também todas as vantagens em se tornar um franchisado desta insígnia com "know-how" adquirido ao longo de mais de 20 anos de experiência, nas áreas de Animais, Plantas e Bricolage.





A empresa franchisadora e gestora da marca Agriloja garantem a operação de todo o processo de abertura de uma nova loja. Desde a gestão do processo de compras, a implantação (equipamentos + stock), passando pela formação inicial e plano de comunicação de abertura. Todo o processo é devidamente acompanhado por uma equipa dedicada.