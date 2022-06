AIRFREE® de Portugal para o mundo…

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A nacional Airfree prepara novos modelos para o Mundo e tem novas certificações para a marca.





Um novo modelo de Purificador de Ar a ser lançado, exportações um pouco por todo o Mundo e novas Certificações de Qualidade recebidas são algumas novidades da nacional Airfree®, que com os seus produtos, domésticos ou industriais, lança ar puro em mais de 60 países.





A Airfree®, líder nacional no campo da purificação do ar dos ambientes internos, prossegue o seu ritmo de exportações para o mercado internacional que pretende impactar nos dois próximos anos, também com novos modelos a ser lançados até final de 2022.





A marca reparte-se em modelos para a Linha Doméstica, destinados às várias dependências de uma casa de habitação, e para a Linha Industrial, os WM, de colocação na parede, em espaços públicos.





Há também produtos dirigidos à indústria alimentar, designadamente com modelos específicos para aviários ou explorações de laticínios.





Mas qualquer que seja a sua linha de produtos a Airfree® quer reforçar que a tecnologia de topo que os define destrói, em vez de apenas reter, vírus, bactérias, fungos e outros microrganismos dos ambientes internos.





Tecnologia sem filtros, elimina vírus em vez de apenas os reter





A marca Airfree® baseia-se na tecnologia TSS™ (Sistema de Esterilização Termodinâmica), exclusiva e patenteada, pela qual os seus purificadores destroem 99,99% dos microrganismos do ar, a exemplo de vírus, bactérias e fungos.





O processo de purificação faz-se pela passagem do ar contaminado através de um núcleo cerâmico a temperatura elevada no interior do equipamento (sem aumentar a temperatura exterior), que destrói estes microrganismos, retornando o ar limpo ao exterior.





Previnem-se, assim, os problemas respiratórios, com alívio para o desconforto dos alérgicos na Primavera e Verão causado pelos agentes sazonais, designadamente os pólenes, que circulam no ar em maior quantidade.





A tecnologia TSS - Airfree® Sterilization System – é silenciosa e também eco-friendly, já que não produz quaisquer resíduos, pois não utiliza filtros ou outros materiais descartáveis. E, não necessitando de filtros, os aparelhos dispensam qualquer tipo de manutenção.





Nunca, como hoje, se deu tanta importância ao ar que se respira nos ambientes internos, sobretudo quando neles convivem pessoas de todas as idades, das crianças aos mais velhos. E os Airfree evitam também a contaminação cruzada, incluindo a das diferentes estirpes de gripe, que agravam os problemas respiratórios.





Aumenta o interesse para espaços públicos e corporativos





Enquanto a Linha Doméstica está vocacionada, como o nome indica, para casas de habitação, designadamente quartos de dormir, mas também salas e mesmo cozinhas e casas de banho (com modelos próprios), a Linha Industrial destina-se a espaços públicos e corporativos.





Em 100% aço inoxidável e de colocação na parede, com modelos de diferentes capacidades, esta linha industrial de purificadores (os WM) está em constante expansão, designadamente para escritórios, escolas, infantários, hospitais e consultórios médicos, hotéis, elevadores, etc.





Os modelos WM são de fácil instalação e a marca também disponibiliza um projeto com a indicação de que tipo de aparelho é o mais indicado conforme os ambientes e m2 dos locais a que se destina, e possível apoio no local.





Fora do País os WM, que representaram até agora um investimento na ordem dos 180.000 euros, já foram colocados desde Escolas e Creches na Europa até Pubs em Inglaterra, passando por Câmaras Frigorificas em Dubai.





E, de forma genérica, para todos os tipos de purificadores de ar Airfree®, o principal destino de exportação é o dos EUA, que representa 50% do volume de exportações, seguindo-se mercados na Europa (designadamente em Inglaterra, Alemanha, França e Holanda) e na Ásia, principalmente os de Hong Kong, Taiwan, Filipinas, Singapura, Malásia e Indonésia.





Lançar ar puro, em novo modelo…





Acompanhando ou mesmo antecipando-se às necessidades do mercado a Airfree®, sempre a investir em tecnologia e design, tem novidades para lançar no último trimestre deste ano.





Uma delas é o novo modelo PRO, que se destina não só a espaços corporativos (hotéis, escolas, hospitais, restaurantes e indústrias alimentares), mas também a residências, já que há modelos de diferentes capacidades, num design sóbrio e elegante.





Em aço inoxidável, conta com a novidade de filtros de partículas e de carvão ativado para serem utilizados se e quando necessário… A título de exemplo, para retirar cheiros de cozinha ou impedir a entrada de pólenes ou partículas / pó, designadamente algumas que por vezes chegam do Norte de África.





O novo PRO, que tem as opções de colocar na parede ou no chão ("stand alone"), está em estágio final e representou até agora, para a marca, um investimento de cerca de 230.000 euros.





E a Airfree® recebeu uma nova certificação para a norma NP EN ISSO 14001:2015 Sistema de Gestão Ambiental. Atribuído pela SGS, este Certificado de Conformidade foi conquistado pelo cumprimento dos requisitos da norma no âmbito do Desenvolvimento, Fabricação, Comercialização e Assistência Técnica de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos para o Conforto e Bem-estar, reportado à qualidade do Ar nos ambientes internos.





Entretanto, a marca voltou a ser certificada com o Sistema de Gestão de Qualidade, que se reporta à capacidade de fornecer produtos e serviços de maneira consistente, que atendam aos requisitos regulatórios e do cliente.





Agora, depois de nova avaliação dos seus procedimentos, a Norma ISO 9001, definida como um padrão internacional nesta área, vem manter essa certificação Airfree, que estará válida até fevereiro de 2023, com auditorias de acompanhamento anuais.





Nota: ISO - International Organization for Standardization (Organização Internacional para Padronização).