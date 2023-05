ALEGRO MONTIJO INAUGURA “WORKSPOT” COM DOIS ESPAÇOS DE COWORK

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Num ecossistema profissional cada vez mais híbrido e dinâmico, o Alegro Montijo, gerido pela Nhood Portugal, dá outro passo em frente e acaba de inaugurar o serviço "Workspot", que oferece aos visitantes dois espaços de cowork para todos aqueles que procuram locais diferentes para trabalhar à distância.

O Workspot permite a utilização de uma zona exclusiva para trabalhar todos os dias da semana, de forma gratuita, sem precisar reservar e com WiFi, para que não existam falhas na comunicação. O espaço é composto por quatro postos de trabalho individuais, uma mesa de reuniões para quatro pessoas e ainda duas cabines ideais para fazer chamadas com privacidade e sem interferir com a concentração dos "colegas" de cowork.

Localizado no piso 1, junto à cafetaria Sical, irá funcionar em horário alargado das 10h às 23h, perfeito para quem tem horários flexíveis e gosta de variar de ambientes de trabalho. Por outro lado, apesar de estar localização num local movimentado, o espaço de cowork foi desenhado para garantir o conforto, o silêncio e a concentração necessária para trabalhar. Para reuniões mais privadas, uma das cabines é insonorizada.

"Um centro comercial é hoje um espaço de uso misto e multifuncional, onde se pretende que o consumidor tenha tudo ao seu alcance: compras, lazer, serviços essenciais e porque não um "escritório" para trabalhar? Diversificar e melhorar os serviços que disponibilizamos aos nossos clientes é uma missão da Nhood, entidade gestora dos centros Alegro, que procura constantemente acompanhar a evolução dos novos modos de vida. Através de uma aposta no eixo inovação, trabalhamos diariamente para melhorar a experiência dos nossos visitantes", refere Teresa Sousa, Territory Director do Alegro Montijo.