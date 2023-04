Allianz Partners continua a sua trajetória de crescimento impulsionado pela recuperação do mercado de viagens

Allianz Partners, um líder mundial em serviços de assistência e seguros, acaba de anunciar os seus resultados do ano 2022, registando 8,2 mil milhões de euros1 em receitas totais e um resultado operacional de 260 milhões de euros. Os fortes resultados da empresa no ano transato são devidos principalmente á significativa recuperação do negócio de viagens após o levantamento das restrições relacionadas com a COVID-19. O crescimento das receitas permitiu novos investimentos significativos nas plataformas digitais da Allianz Partners e no negócio de saúde durante 2022.





Globalmente, em comparação com 2021, todas as áreas de negócio registaram crescimento:

O negócio de viagens demonstrou o maior crescimento, devido à recuperação das mesmo nos EUA e ao aumento exponencial da procura de viagens em todo o mundo, à medida de que as restrições fronteiriças foram sendo levantadas.

O forte crescimento na Mobilidade foi impulsionado principalmente pelos mercados do Reino Unido e da China.

O segmento tradicional do International Private Medical Insurance (iPMI) impulsionou os resultados do negócio de Saúde com mais investimentos através da parceria com a Aetna International.

Numa análise mais detalhada sobre o desempenho das diferentes áreas de negócio, verifica-se que a área de Seguros de Viagens cresceu substancialmente em 80%, quando comparado com 2021, com 3,053 mil milhões de euros de receitas em 2022.



O crescimento foi impulsionado pela excecional recuperação das viagens e pela crescente procura de proteção e seguros relativas às mesmas, à medida de que a maioria dos países abriu fronteiras e levantou restrições de viagens. O crescimento foi liderado pela América do Norte e particularmente pelos EUA, em todos os canais, devido aos segmentos das companhias aéreas e venda de bilhetes para eventos.

Receitas antes de consolidação do grupo: o aumento da procura global exponenciou fortes resultados em todos os mercados e regiões, tanto entre os atuais como os novos clientes, incluindo e-commerce, banca e companhias aéreas.





A área de Assistência e Mobilidade registou 2,61 mil milhões de euros em receitas (+5,0% vs. 2021)





O negócio de assistência em viagem automóvel registou um ligeiro declínio nas receitas devido à perda de um cliente relevante, que foi principalmente compensado por crescimento orgânico e por novos negócios.

Desafiantes condições do mercado e os acontecimentos climáticos adversos afetaram especificamente a linha de negócio Home em Espanha e França face a 2021. No entanto, este efeito negativo foi compensado pelo crescimento na Alemanha, Áustria, República Checa e Austrália. O negócio Easy Living registou taxas positivas de crescimento na Alemanha, Suíça e Áustria.

O negócio da mobilidade registou um desempenho extraordinário, apesar dos fortes desafios neste mercado, com forte crescimento no Reino Unido, França, China e Hong Kong, bem como no negócio para empresas (frota / nova mobilidade).

A área da Saúde cresceu +25,7%, com receitas de 2,384 mil milhões de euros no ano passado.

O tradicional segmento de negócio do International Private Medical Insurance (iPMI) contribuiu para este excelente desempenho, com um forte crescimento e retenção no negócio de expatriados.

Outras receitas vieram da parceria com a Aetna International e do forte crescimento do negócio internacional de estudantes à medida que as fronteiras foram reabrindo na Austrália.

Os canais diretos da Allianz Partners alcançaram 334 milhões de euros em receitas, com +78% de crescimento anual.

As campanhas de marketing orientadas para a recuperação das viagens pós-Covid foram um fator chave para este desempenho, com o maior crescimento nos EUA, Austrália, Alemanha e Brasil.

Todas as regiões apresentaram crescimento em 2022 em comparação com 2021 em todos os segmentos de negócio. As Américas do Norte tiveram o maior aumento, impulsionado pela forte procura de viagens nos EUA. O crescimento na APAC foi motivado pelas aberturas das fronteiras na Austrália e Nova Zelândia. A performance na Europa Ocidental e na América Latina foi promovido pelo Reino Unido e pela recuperação pós-COVID, e o desempenho no Norte da Europa Central e Oriental foi impulsionado pela Alemanha, incluindo também a recuperação global pós-COVID.

Tomas Kunzmann, CEO da Allianz Partners, afirma: "Este desempenho recorde demonstra o sucesso e valida o nosso modelo de abordagem global enquanto continuamos no nosso percurso para sermos o parceiro nº 1 em seguros e assistência no novo mundo digital. Isto só foi possível devido ao empenho de toda a equipa da Allianz Partners, o que permite ao negócio cumprir na sua promessa global de acompanhar os clientes na sua vida diária com soluções que oferecem tranquilidade apenas a um clique de distância.

Olhando para o futuro, prevejo um crescimento contínuo e um excelente desempenho em todas as nossas áreas de negócio graças à crescente confiança dos nossos parceiros e clientes. Continuando a prosseguir a nossa transformação empresarial e o lançamento de plataformas de ecossistemas que oferecem serviços digitais, para além dos seguros tradicionais, asseguraremos a nossa posição de liderança ao longo de 2023 e nos próximos anos".