Allianz Partners, MDS e Worten renovam parceria

A Allianz Partners anuncia que foi o parceiro escolhido pela Worten para assegurar o seguro de cancelamento associado à venda de bilhetes de espetáculos.





Esta parceria com a Worten, com mediação da MDS, corretor de seguros líder em Portugal, vem reforçar a relação comercial com o parceiro.





«A Worten está a fazer o seu caminho para ser uma referência de bilheteira em Portugal, é o ponto de venda com maior distribuição em todo o país, com mais de 200 lojas, além de worten.pt que tem "Tudo e mais não sei o quê", pelo que se torna imperativo garantir que tenhamos os melhores parceiros de modo a assegurar um serviço de excelência a todos os nossos clientes», afirma António Fuzeta da Ponte, Head of Brand and Communication da Worten.





A MDS tem uma parceria estratégica com a Worten há mais de uma década, g erindo desde sempre o seguro de bilheteira. A sua experiência na gestão de parcerias de seguros no canal de retalho permite contribuir para a otimização de processos e condições de proteção dos produtos adquiridos nos vários canais de venda do retalhista (lojas físicas e online).





O resultado desta parceria é a disponibilização para clientes com cartão Worten do seguro de cancelamento de bilhetes de espetáculos mais competitivo do mercado, o que marca uma vantagem muito diferenciadora deste produto, em comparação com outros players que vendem seguros de bilheteira. O seguro da Allianz Partners oferece cobertura de não comparência em caso de impedimentos profissionais, doença, acidentes, roubo, entre outros, tendo um limite de capital seguro correspondente a 120 euros.