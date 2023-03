Allianz Partners reforça parceria com Globaldata, envolvendo a Insurtech Habit

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Allianz Partners, empresa líder de seguros de assistência e viagens, acaba de renovar o programa de Seguros de equipamentos da Globaldata, loja de informática especializada, no qual se inserem seguros para computadores, smartphones, smartwatch, televisões, som e periféricos, entre outros.





A Globaldata dispõe agora de uma gama renovada de seguros de roubo e danos que vai dos 12 meses aos 36 meses e de seguros de avaria pós garantia que variam entre os 12 meses e os 24 meses após o término da garantia legal do fabricante.





Para Marco Ventura, Diretor Comercial da Allianz Partners, esta é uma parceria de sucesso que valoriza, em muito, a aposta que a Companhia continua a fazer neste segmento do mercado de Seguros de equipamentos.





Adicionalmente a Globaldata irá incluir, durante 2023, em todos os computadores gamming da marca Kingsmod um Seguro de avaria pós garantia de 24 meses, campanha com a qual reforçam a aposta na qualidade e fiabilidade da marca, diferenciando-a no mercado ao oferecer aos seus clientes equipamentos com 5 Anos de Garantia total.





Já Cláudio Mendes, Diretor Executivo da Globaldata, destaca: "A parceria entre a Globaldata e a Allianz Partners é uma ótima notícia para os nossos clientes, pois, agora, alargamos a oferta de serviços para atender as suas necessidades. Ter um seguro especializado que proteja os equipamentos é uma medida inteligente e preventiva que salvaguarda os investimentos, garantindo a continuidade das operações do cliente. Garantir a confiança do cliente sabendo que seus os equipamentos estão seguros é fundamental para evitar perdas financeiras"

Domingo Bruges, Co-founder e CEO da Habit Analytics, parceiro tecnológico neste projeto, termina dizendo: "A iniciativa da Globaldata em conjunto com a Allianz Partners e Habit, demonstra o cuidado na criação de valor para o cliente final, pela colocação de seguros embutidos nas jornadas de cliente ou como parte integrante da oferta principal."