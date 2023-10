Altice reúne os maiores talentos da área da inovação

7ª edição do prémio de inovação da Altice reúne 116 candidaturas.





Encerrou, no passado dia 1 de outubro, o período de submissão de candidaturas à 7.ª Edição do Altice International Innovation Award (AIIA), um dos maiores prémios de inovação na área da tecnologia, que voltará este ano a selecionar novos protagonistas, de entre um grupo de 116 candidatos. Esta edição do AIIA, cujos vencedores serão conhecidos no dia 21 de novembro, volta a distinguir, a promover e a apoiar o talento tecnológico, reforçando o papel da Altice enquanto grupo inovador.

Das 116 candidaturas submetidas à organização do AIIA, marcadas pela diversidade e inovação dos temas, serão nove os projetos finalistas selecionados, os quais irão disputar o 1º lugar em cada uma das três categorias a concurso: Academia, Startups e Inclui by Fundação Altice.

O objetivo do AIIA é premiar alunos finalistas de doutoramento e startups em fase de incubação, que apresentem projetos inovadores em áreas tecnológicas relevantes para o core business da Altice – como, Inteligência Artificial/Machine Learning, Realidade Aumentada, 5G, Internet of Things, Smart Cities, Smart Living, Big Data, eHealth, Conteúdos Digitais, Redes do Futuro, Serviços Over the Top, Segurança, Blockchain, Tecnologias Quânticas, entre outras. A 7.ª edição vai também destacar projetos que promovam a inclusão digital e a acessibilidade, no âmbito da categoria "Inclui", dinamizada pela Fundação Altice.





Na última etapa do Prémio, os nove finalistas a concurso vão defender os seus projetos perante o Grande Júri, presidido por Ana Figueiredo, Presidente Executiva da Altice Portugal, nas seguintes categorias:

Startup Prémio monetário no valor de €50.000. Possibilidade de realização de uma prova de conceito (PoC) com a Altice. Acesso aos serviços de incubação da Startup Lisboa.

Academia Prémio monetário de €25.000.

"Inclui by Fundação Altice" Prémio monetário no valor de €20.000.





Uma das novidades desta edição é a parceria entre a Altice Portugal e a Startup Lisboa, para apoiar as startups candidatas na fase de incubação dos projetos com vista à angariação de capital.





Também nesta edição, e pelo 7º ano consecutivo, a Agência Nacional de Inovação (ANI) volta a juntar-se ao AIIA para atribuir a distinção Born from Knowledge (BfK) ao melhor projeto finalista "nascido do conhecimento" que resulte de atividades de investigação e desenvolvimento (I&D), premiando-o com um prémio monetário de €2.500, juntamente com a árvore do conhecimento, obra de arte símbolo da valorização do conhecimento científico e tecnológico nacional.