Anturio alerta empresas para digitalizar sistemas para sobreviver ao 1º trimestre

Tecnológica nacional defende maior envolvimento das organizações e afinação dos processos para fazer face aos vários desafios de 2021. Ultrapassar o 1º trimestre é essencial para sobrevivência do tecido empresarial português.









Para sobreviver ao novo confinamento já em curso, as empresas têm de digitalizar os seus sistemas de informação e as suas plataformas de comunicação. O alerta é de João Vaz, COO da Anturio , que defende que, enquanto plataformas de comunicação como o Teams e o Zoom foram amplamente adotadas no ano passado, webizar os softwares de gestão é um processo em curso e que necessita um maior envolvimento das organizações.

"Quem não conseguir aceder à informação de forma remota e em tempo real vai ficar para trás, quem já o faz deve afinar processos para fazer face já em 2021 aos desafios que vão surgir", alerta o responsável.





"A oportunidade de webizar (ou reforçar a webização) do software de gestão é o fator diferenciador para 2021, sendo que as soluções implementadas pela Anturio com base em PHC Web têm criado oportunidades únicas de crescimento, simplificação de processos e muita agilidade", acrescenta João Vaz.





Isto, à beira de um primeiro trimestre muito difícil para toda atividade económica nacional. "Existem algumas notícias positivas, a confederação nacional da indústria estima um crescimento de 4,4% para 2021, enquanto as empresas exportadoras de bens estimam um crescimento de 4,9%. A OCDE prevê um crescimento nacional de 1,7%", aponta João Vaz.





"O crescimento em 2021 das empresas vai depender da preparação, da agilidade e da forma como enfrentam o primeiro trimestre, para que, no resto do ano, previsivelmente mais forte, as operações estejam oleadas e preparadas para dar resposta aos clientes", alerta.





A agilidade das empresas é fundamental, sendo que, no primeiro trimestre é previsível que a qualquer momento, haja um confinamento ou os colaboradores sejam forçados a fazer isolamentos profiláticos.





Empresas preparadas garantem que os sistemas de informação continuam a ser alimentados da mesma forma. "Independentemente da localização, a rotina de trabalho das equipas deve manter-se, sendo que, apenas desta forma vai ser possível à gestão empresarial monitorizar e tomar as decisões corretas e atempadas que levam ao crescimento", defende o COO da Anturio.