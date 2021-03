Anturio com melhor mês de sempre em pleno confinamento

Tecnológica nacional bate recorde de faturação e volume de negócios num único mês. Segredo passa pela união das equipas, pela utilização de ferramentas web otimizadas para trabalho remoto e pela promoção da felicidade na empresa.

A Anturio, tecnológica nacional especializada em soluções de gestão, conheceu, em fevereiro, o seu melhor mês de sempre em termos de volume de negócios e faturação, apesar do confinamento. O segredo passa por uma estratégia de união dos vários departamentos e de contratação e retenção de talento com base na felicidade dos colaboradores da empresa.





Um mês que faz com que as melhores previsões da Anturio para 2021 possam exceder todas as expetativas. "Este ano, prevemos crescer relativamente ao ano passado e vamos manter as previsões. O primeiro semestre é muito desafiante devido às restrições que ainda passamos, mas estamos a aproveitar para reestruturar a empresa para os altos voos que nos esperam no futuro. O segundo semestre será certamente de crescimento, pois as empresas precisam de voltar ao mercado com força e as ferramentas adequadas", explica Duarte Miguel Freitas, CEO da Anturio.





"O confinamento fez as empresas dar um salto tecnológico de 10 anos em Portugal, veio dar muita importância ao ERP ou Software de Gestão escalável, totalmente Web, multi-plataforma e acessível em qualquer lugar", avança o responsável.





No mesmo mês, a Anturio posicionou-se no mercado como parceiro preferencial da PHC a nível nacional e internacional, um reconhecimento da especialidade da empresa a nível setorial: ecommerce B2B / B2C, Construção, Produção, Logística, assim como cobertura territorial.





"Com a reestruturação que iniciámos este primeiro trimestre de 2021 tenho a certeza de que estamos preparados para escalar as operações, assim como a qualidade do nosso serviço, protegendo sempre o nosso melhor ativo: as pessoas", aponta Duarte Miguel Freitas.





Já para Mário Almeida, Business & Project Director da empresa, "o sucesso de fevereiro, esteve na planificação e reinvenção dos canais de comunicação com a equipa e com os clientes finais e potenciais, intensificando os contatos e a comunicação externa por email, redes sociais e contactos diretos com foco no apoio à transformação digital, conseguindo assim uma grande vantagem competitiva para a reabertura da economia".

"Criamos uma campanha para o primeiro trimestre e reforçámo-la em fevereiro e, sempre que a dificuldade de contacto com clientes e potenciais clientes existiu, arriscámos visitas surpresa. O ERP que usamos, totalmente webizado, contribui em muito para facilitar este processo. Mas o principal fator diferenciador foi a união que se formou na equipa de vendas e gestão de projeto em fevereiro, que penso ser o tónico necessário para este resultado se replicar no resto do ano", adiciona Mário Almeida.

Um dos principais segredos para este resultado esteve também na capacidade da empresa para lidar com o trabalho remoto. "O trabalho remoto é algo com que estamos completamente rotinados e que faz parte no nosso dia-a-dia, o que reforçámos foi o acompanhamento proativo pré-entrega e pós-entrega para que as incidências não se estendessem no tempo", adianta, por seu turno, João Vaz, COO da empresa.





"Reforçámos a proximidade entre área comercial e área técnica, aproximando a primeira de todos os passos do projeto, do levantamento à entrega. A comunicação direta com a área comercial permite uma gestão mais efetiva das expectativas criadas na venda, o que nos possibilita reforçar a validação e, consequentemente, entregar com mais qualidade", refere João Vaz.





O contexto da pandemia veio reforçar a necessidade de manter a qualidade e o tempo de resposta aos desafios diários dos clientes, mas o facto da empresa já trabalhar com o ERP em ambiente Web, permitiu a rápida adaptação e a implementação de um regime de rotatividade em todos os escritórios, respeitadas as necessidades de cada um e sempre em consonância com as regras estipuladas pelo estado de emergência decretado.





"O grande desafio nestes tempos, passa por manter o rigor e a união nas equipas em confinamento. Para tal, temos acompanhamento constante dos elementos da equipa, não só com reuniões diárias, onde todos participam com situações a resolver e dicas para resolução de desafios, como também a qualidade do trabalho efetuado e dos relatórios enviados aos clientes", desvenda Sergio Silva, Service Coordinator da Anturio.





Relativamente "à equipa de consultores, efetuámos uma reestruturação ao nível das chefias intermédias, com o objetivo de melhorar o controlo e comunicação de toda a equipa., sendo que o contexto da pandemia veio reforçar a necessidade de manter a qualidade e o tempo de resposta aos desafios diários dos nossos clientes", defende, por sua vez, Álvaro Primitivo, Consulting Coordinator da Anturio.





Uma estratégia que passou também e talvez sobretudo "por uma forte retenção de talento, através das políticas desenvolvidas, não só ao nível de plano de carreira baseado na meritocracia, como também ao nível do work-life balance e do fomento de uma cultura organizacional que passa pela excelência na comunicação, foco no detalhe e no objetivo final, sempre com toda a transparência que está associada", explica Joana Santos, diretora de Recursos Humanos da tecnológica nacional.





"Paralelamente, a aposta passa e passará por contratar, por um lado, candidatos com um nível de experiência elevado na área e, por outro, jovens recém-licenciados nas áreas de TI, pois, acima de tudo, a Anturio é uma verdadeira escola de talentos, onde conseguimos recrutar e moldar jovens à nossa imagem", acrescenta.





"Obviamente que isso apenas é possível com um onboarding robusto e com formação inicial e contínua que aposta essencialmente no fortalecimento da carreira dos colaboradores com experiências ricas e únicas que são uma mais-valia", sustenta Joana Santos.





Sobre a anturio