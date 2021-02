Anturio distinguida como PHC Prime Partner’21

Tecnológica reconhecida pela capacidade de implementação de software de negócio a nível nacional e internacional. Trabalho da empresa durante a pandemia essencial para distinção da PHC.

A Anturio foi reconhecida com o estatuto PHC Prime Partner'21 pela sua capacidade de implementação de software de negócio a nível nacional e internacional. Esta distinção foi criada para distinguir os parceiros PHC que mais contribuem para o desenvolvimento do negócio.





Este novo estatuto permite aos Parceiros PHC Prime Partners colaborarem com a PHC em três grandes áreas - Negócio, Serviço e Produto -, contribuindo para um aumento da confiança, da partilha e da construção da visão estratégica da PHC.

Para a atribuição do estatuto foram determinantes o facto de a Anturio possuir todas as certificações de produto PHC: Web, Framework CS Web, Técnico Sénior, CS Financeira e ter uma performance de topo na concretização do objetivo global nos dois anos anteriores.





Enquanto PHC Prime Partner’21, a Anturio vai passar a ter acesso à oferta formativa do PHC Evolution, nomeadamente a cursos diferenciadores do Digital Training PHC, à oferta de PDP em CS Web e do curso disponível na oferta do Training de 2021, a Quarter Service Reviews com o Diretor do Serviço e líderes diretos e ainda a prioridade no acesso aos recursos do Learning Experience.





"Esta distinção é o reconhecimento do trabalho que a Anturio tem desenvolvido ao longo dos últimos anos enquanto parceiro de destaque da PHC", explica Duarte Miguel Freitas, CEO da Anturio.





"É fruto de um trabalho de equipa, extremamente exigente durante esta altura de pandemia, mas que vem agora dar os seus frutos e reconhecer-nos enquanto empresa de excelência na implementação de soluções PHC nos mais variados segmentos", avança o responsável.





"Ao mesmo tempo, é um incentivo para fazer mais e melhor e para continuar a colocar a excelência, a exigência do serviço ao cliente e as necessidades das empresas que trabalham connosco em primeiro plano", adianta Duarte Miguel Freitas.

Sobre a Anturio